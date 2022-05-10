Жамнов: собираюсь остаться главным тренером сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов выразил желание продолжить тренировать национальную команду.

«Мой контракт со сборной заканчивается 30 мая. Сейчас будем встречаться с руководством. В принципе, всё должно быть нормально. Я собираюсь продолжить работу со сборной. Посмотрим, что будет, пока тяжело говорить», — цитирует Жамнова Sport24.

По его словам, встреча с руководителями национальной команды состоится после выборов президента Федерации хоккея России.

«От этого будем отталкиваться. Пока конкретики нет. Был в Туле на матчах с Белоруссией. У нас молодая команда, ребята перспективные», — заключил Жамнов.

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Белоруссии (3:2) в финале турнира St. Petersburg Cup в Санкт-Петербурге.

Напомним, Россия и Белоруссия были отстранены от участия в международных матчах под эгидой IIHF.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Максим Третьяк рассказал о впечатлениях от игры за национальную команду.