Жамнов: собираюсь остаться главным тренером сборной России по хоккею

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов выразил желание продолжить тренировать национальную команду.
Жамнов: собираюсь остаться главным тренером сборной России по хоккею
  • globallookpress.com

«Мой контракт со сборной заканчивается 30 мая. Сейчас будем встречаться с руководством. В принципе, всё должно быть нормально. Я собираюсь продолжить работу со сборной. Посмотрим, что будет, пока тяжело говорить», — цитирует Жамнова Sport24.

По его словам, встреча с руководителями национальной команды состоится после выборов президента Федерации хоккея России.

«От этого будем отталкиваться. Пока конкретики нет. Был в Туле на матчах с Белоруссией. У нас молодая команда, ребята перспективные», — заключил Жамнов.

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Белоруссии (3:2) в финале турнира St. Petersburg Cup в Санкт-Петербурге.

Напомним, Россия и Белоруссия были отстранены от участия в международных матчах под эгидой IIHF.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Максим Третьяк рассказал о впечатлениях от игры за национальную команду.

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