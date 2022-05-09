Вратарь Третьяк рассказал о впечатлениях от игры за сборную России по хоккею

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Вратарь сборной России по хоккею Максим Третьяк поделился впечатлениями от игры за национальную команду в матчах в Туле и Санкт-Петербурге.
Вратарь Третьяк рассказал о впечатлениях от игры за сборную России по хоккею
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«Рад, что мы выиграли все матчи, команда билась и показала хороший хоккей, порадовала болельщиков», — приводит слова 25-летнего голкипера ТАСС.

По словам Третьяка, он не расстроился, что не удалось сыграть в финальном матче турнира. Вратарь добавил, что для него было удовольствием выступить в составе сборной.

«Буду прикладывать все усилия, чтобы заработать вызов снова», — заключил Третьяк.

Третьяк принял участие в матче с командой Белоруссии и молодёжной сборной России.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею победила команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге.

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