Капризов: некоторые люди ненавидели меня в начале сезона

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов подвёл итоги сезона в Национальной хоккейной лиге.

«В целом, я думаю, сезон был отличным, и лично для меня тоже. Он начался не очень хорошо, некоторые люди ненавидели меня в начале. Мы смогли изменить ситуацию», — цитирует Капризова сайт «Миннесоты».

Он добавил, что любит болельщиков команды и старается уделять им внимание, и отметил, что часто встречает фанатов на улицах города.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний россиянин забросил семь шайб, что является лучшим показателем среди всех игроков.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов является лидером команды и играет огромную роль в результатах клуба.