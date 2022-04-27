Третьяк планирует переизбраться на пост президента ФХР

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации.
Третьяк планирует переизбраться на пост президента ФХР
  • РИА Новости

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на дальнейшие четыре года. Я себя чувствую молодым. У меня большой опыт игрока, который прошёл всё. Хоккей я знаю изнутри очень хорошо. В сегодняшнее время уходить нельзя. Очень сложная обстановка», — приводит слова Третьяка, сказанные на пресс-конференции, «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что ФХР будет добиваться признания на мировой арене.

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и десять раз выигрывал чемпионат мира.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем Третьяка.

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