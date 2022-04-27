Третьяк планирует переизбраться на пост президента ФХР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации.

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на дальнейшие четыре года. Я себя чувствую молодым. У меня большой опыт игрока, который прошёл всё. Хоккей я знаю изнутри очень хорошо. В сегодняшнее время уходить нельзя. Очень сложная обстановка», — приводит слова Третьяка, сказанные на пресс-конференции, «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что ФХР будет добиваться признания на мировой арене.

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и десять раз выигрывал чемпионат мира.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем Третьяка.