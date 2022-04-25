Лукашенко поздравил Третьяка с 70-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

«В вашей биографии — яркая спортивная жизнь, в которой вы со знаменитой сборной СССР завоевали все возможные награды и призы, имеющиеся в хоккее. Несколько поколений мальчишек, делая первые шаги по льду, хотели играть, как Третьяк», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.

Он также отметил, что белорусы ценят Третьяка за большой вклад в развитие спортивных связей и укрепление дружбы с Россией.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях», — добавил Лукашенко.

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и десять раз выигрывал чемпионат мира.

Ранее Третьяк ответил на вопрос о возможном уходе с поста.