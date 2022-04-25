Лукашенко поздравил Третьяка с 70-летием

Короткая ссылка
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.
Лукашенко поздравил Третьяка с 70-летием
  • AFP
  • © Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK

«В вашей биографии — яркая спортивная жизнь, в которой вы со знаменитой сборной СССР завоевали все возможные награды и призы, имеющиеся в хоккее. Несколько поколений мальчишек, делая первые шаги по льду, хотели играть, как Третьяк», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.

Он также отметил, что белорусы ценят Третьяка за большой вклад в развитие спортивных связей и укрепление дружбы с Россией.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях», — добавил Лукашенко.

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и десять раз выигрывал чемпионат мира.

Ранее Третьяк ответил на вопрос о возможном уходе с поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить