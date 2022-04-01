Третьяк не намерен покидать пост президента ФХР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможном уходе с поста.

«Остаюсь ли в должности? Да! На работе, наверное, и умру. Я такой человек — должен быть всё время в действии», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, а также десять раз выигрывал чемпионат мира.

Напомним, что IIHF начала расследование в связи с сообщениями о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги инструкции о проведении акций в поддержку спецоперации на Украине.

Ранее Третьяк рассказал об участии в договорных матчах во времена СССР.