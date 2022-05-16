«Судья поторопился»: почему работа Кукуяна в матче между «Спартаком» и «Зенитом» вызвала вопросы

Главный арбитр матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» Павел Кукуян принял два спорных решения, засчитав гол Александра Соболева и назначив пенальти в ворота красно-белых на 89-й минуте. По мнению бывшего судьи Игоря Федотова, в эпизоде с одиннадцатиметровым было проще дать питерцам завершить атаку и засчитать гол Малкома, однако рефери поторопился и свистнул раньше времени. Обратил внимание на уникальность ситуации и главный тренер гостей Сергей Семак, а комментатор Василий Уткин подчеркнул, что в данном случае просто не существовало правильного решения.

Главной темой обсуждения по итогам матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» снова стало судейство. Действия главного арбитра встречи Павла Кукуяна вызвали вопросы. Сначала после гола Александра Соболева рефери обратился к помощи видеоассистента Сергея Иванова. Сомнения возникли в связи с тем, что в ходе атаки хавбек красно-белых Даниил Хлусевич, выбивая мяч, попал в ногу защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу. Однако в итоге нарушение зафиксировано не было, а взятие ворот засчитано.

Сам нападающий и наставник москвичей Паоло Ваноли активно возмущались из-за того, что судья вообще пошёл смотреть повтор, и в итоге получили по жёлтой карточке. Как признался итальянец, он не понимает, зачем проверяют почти каждый гол его подопечных.

«Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают VAR. В таких условиях праздновать не очень комфортно. Я задаюсь вопросом: почему в каких-то эпизодах видеоповторы смотрят, а в каких-то нет? Я не вижу последовательности», — заявил специалист на пресс-конференции.

Особенно жаркой получилась концовка встречи. На 89-й минуте Кукуян зафиксировал фол со стороны вратаря красно-белых Александра Селихова, при столкновении с которым упал Александр Ерохин, и назначил пенальти в ворота «Спартака». Мнения, было ли в данном случае нарушение, разошлись.

Генеральный директор москвичей Евгений Мележиков заявил, что Кукуян ошибся, указав на точку. Согласен с ним и бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис. По его мнению, VAR только мешает рефери работать.

«Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — он мешает футболу. Как бы я ни относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них», — сказал специалист в интервью «Чемпионату».

А ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра, наоборот, уверен в правильности действий арбитра.

«Что произошло на скамейке запасных? Были эмоции и у меня, и у Ваноли. Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был. Сто процентов», — цитирует «РБ Спорт» специалиста.

По словам бывшего футболиста «Спартака» Валерия Кечинова, одиннадцатиметровый был спорным. Также он отметил хорошие действия питерцев в атаке.

«Сначала Селихов сыграл в мяч, а потом движение продолжалось, руками зацепил ноги Ерохина. Поэтому, наверное, судья принял такое решение. Второй тайм был неплохой со стороны «Спартака», нужно было забивать второй, тогда уже, наверное, игра была бы сделана. К сожалению, не смогли это сделать, а «Зенит» всегда найдёт какой-нибудь момент, чтобы отличиться. Так и произошло», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

В эпизоде с назначением пенальти есть важный нюанс. Арбитр дал свисток до того, как Малком подобрал мяч после столкновения Ерохина с Селиховым и отправил его в ближний угол. Таким образом, Кукуян поставил себя в крайне невыгодное положение: даже если после просмотра VAR он бы понял, что ошибся, засчитать гол бразильца уже не имел права.

«Ошибается Кукуян. По трансляции чётко видно, что он назначает одиннадцатиметровый после столкновения Селихова и Ерохина. Селихов играет в мяч. Чисто игровой эпизод. Правильное решение — продолжить игру (проще было засчитать гол Малкома)», — написал бывший рефери Игорь Федотов в Telegram-канале.

Обратил внимание на непоправимость ситуации с пенальти в ворота «Спартака» и комментатор Василий Уткин. По его мнению, в данном случае просто не было правильного решения.

«Ну а если — момент-то в оба конца — вот чисто технически, если Кукуян неправильно назначил пенальти? Тогда ошибка становится непоправимой. Потому что гол после свистка засчитывать нельзя. И пенальти тогда ставить нельзя», — отметил журналист.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также подчеркнул уникальность эпизода. По его мнению, судья поторопился и остановил встречу раньше времени.

«После игры обмолвился с Кукуяном — редкая ситуация, когда не дают доиграть, а забивается гол. Судья поторопился. А вот если бы он отменил пенальти? Был бы свободный с места фола. Интересный момент», — заявил специалист.

А комментатор Геннадий Орлов и вовсе уверен: если бы Селихов спас «Спартак» или Андрей Мостовой промахнулся, то был бы скандал из-за незасчитанного мяча Малкома. При этом по исполнению одиннадцатиметрового также остаются вопросы. Как объяснил Федотов, питерцы забили красно-белым с нарушением правил.

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«Формально пенальти в ворота «Спартака» надо было перебить: Дзюба вбежал в штрафную раньше. Но арбитры неформально дают игрокам метр от линии. Хотя Дзюба забежал далеко, а Кукуян со своей позиции этого не заметил», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Традиционно возмущалась по поводу судейства Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. По её словам, спорное решение в концовке дерби двух столиц — часть заговора против красно-белых.

«Рефери будут по три минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар... Но мяч засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всё частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить», — заявила Салихова.

При этом она добавила, что «Спартак», скорее всего, снова не будет подавать жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, потому что «эта система замкнута и обречена».