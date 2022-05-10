Рекорд Малкина, решающий сейв Бобровского и чудо-гол Кузнецова: как россияне провели четвёртые матчи серий плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче с «Рейнджерс» и вышел на первое место среди россиян по количеству набранных за карьеру очков в плей-офф НХЛ. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил выход один на один в концовке игры с «Вашингтоном» и помог своей команде победить, несмотря на гол Евгения Кузнецова при участии Александра Овечкина. Как завершились четвёртые встречи Кубка Стэнли — в материале RT.

Рекордный гол Малкина

«Питтсбург» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — одна из самых непредсказуемых команд. С одной стороны, в ней играют такие звёзды, как Сидни Кросби и Евгений Малкин, которые творят чудеса на льду. С другой — они уже достаточно возрастные спортсмены и не могут действовать так же ярко, как пару лет назад. Однако, несмотря на это, в плей-офф коллектив Майка Салливана демонстрирует, что опыт при его грамотном использовании может побеждать более молодых и дерзких соперников. Яркий тому пример — противостояние в «Рейнджерс»: из четырёх матчей только в одном «Пингвинз» выглядели не лучшим образом, уступив 2:5 и позволив отметиться тремя очками Артемию Панарину. При этом ветераны выстреливают в самый нужный момент. В первой встрече именно гол Малкина подарил команде победу в овертайме, а дома ключевой стала шайба 37-летнего Джеффа Картера.

Конечно, выдавать серии из нескольких игр подряд удаётся не всегда. Так, россиянин после яркого выступления в Нью-Йорке ушёл в тень, однако в четвёртом поединке он вновь сумел заявить о себе, отличившись на 53-й минуте. Впрочем, ещё в первой половине встречи Кросби снял вопрос о победителе. Канадец записал на свой счёт сразу три результативных действия: гол в большинстве и две передачи, после которых отличились Майк Мэтисон и Джейк Гюнцель. Форвард заработал 200 очков в карьере в Кубке Стэнли и стал шестым хоккеистом в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки.

Активность Кросби обескуражила «Рейнджерс», и дальше шайбы одна за другой начали сыпаться в ворота Игоря Шестёркина — к 40-й минуте счёт был уже 6:2. В итоге Жерару Галлану пришлось вновь, как и в предыдущем противостоянии, пойти на крайнюю меру и сменить голкипера. При этом после матча наставник подчеркнул, что доверяет россиянину.

«Он, наверное, сильно расстроен. Но Шестёркин вернётся и будет готов выиграть следующий матч. Абсолютно уверен в нём. Эта была сложная игра для нашей команды, и я больше разочарован всей командой в целом, чем им одним», — сказал специалист в интервью официальному сайту НХЛ.

На лёд вышел Александр Георгиев. Ему досталось меньше работы, чем соотечественнику: «Питтсбург» за третий период совершил всего девять бросков. Тем не менее отстоять на ноль голкиперу не удалось — Малкин нашёл способ, как справиться с оппонентом. Он получил шайбу от Каспери Капанена и с неудобной руки отправил её под перекладину.

Этот гол никак не влиял на результат встречи и мог бы пройти незамеченным, если бы не оказался историческим для самого форварда.

Евгений набрал 177-е очко за карьеру в Кубке Стэнли и стал лучшим из россиян по этому показателю, превзойдя результат Сергея Фёдорова, который остановился на отметке 176.

Кроме того, Малкин вышел на третье место по голам в плей-офф в истории «Питтсбурга». Евгений забросил 66-ю шайбу и улучшил результат Яромира Ягра (65). Впереди только Марио Лемье (76) и Кросби (71).

Счёт в серии между командами теперь 3-1 в пользу «Пингвинз», которым нужно выиграть всего один матч, чтобы пройти в следующий раунд.

Решающий сейв Бобровского

Если «Питтсбург» уже практически решил задачу попасть в полуфинал Восточной конференции, то в противостоянии «Вашингтона» и «Флориды» пока всё не так однозначно. В первом домашнем матче «Кэпиталз», казалось бы, нашли способ, как справиться с Сергеем Бобровским, и расстроили его сразу шесть раз. Однако дважды устроить разгром при своих болельщиках не получилось. Хотя всё поначалу неплохо складывалось для «столичных». Они открыли счёт уже на восьмой минуте, реализовав большинство: шайба залетела в ворота от ноги Ти Джей Оши. Тем не менее развить успех соперник не дал.

«Флорида», напротив, быстро восстановила равенство — Аарон Экблад и Картер Вераге убежали два в одного, а во втором периоде гости вовсе перебросали «Вашингтон». Хозяев спасла только великолепная игра Ильи Самсонова, совершившего 12 сейвов. При этом «Вашингтон» трижды оставался в меньшинстве.

За десять минут до конца матча Овечкин и Кузнецов вывели свою команду вперёд. Эпизод начался со столкновения Оши и Сэма Беннетта. У нападающего «Пантерз» после толчка Ти Джей было разбито лицо, однако свистеть арбитры не стали. Шайба после борьбы отскочила капитану «Кэпиталз», который отправил Евгения в отрыв к воротам Бобровского. Форвард выдержал паузу и эффектно переиграл соотечественника.

Казалось, встреча так и закончится. Но всё перевернул важнейший сейв голкипера «Флориды». Наставник «Пантерз» Эндрю Брюнетт уже выпускал вместо него шестого полевого хоккеиста, когда «Вашингтон» выбросил шайбу из своей зоны и к ней устремился Маркус Юханссон. Сергей ещё был у ворот и вновь смог отбить шайбу. Эти действия вдохновили команду. Гости устроили финальный штурм и всё-таки усилиями Сэма Райнхарта сравняли счёт.

Овертайм продлился недолго. Дубль в матче оформил Вераге. При этом гол получился спорным. Самсонов отразил бросок, Аарон оказался первым на добивании, но вратарю помешали Ларс Эллер и Джонатан Юбердо. Хоккеисты на всей скорости влетели в ворота. Судьи просматривали видео, чтобы определить, была ли помеха вратарю, однако нарушения не зафиксировали. В итоге 3:2 в пользу «Флориды» и равенство в серии — 2-2.

После встречи Овечкин в традиционной для себя манере предложил забыть поражение и двигаться дальше. По мнению Кузнецова, в этом противостоянии ещё ничего не потеряно.

«В третьем периоде всё было в наших руках. Теперь мы собираемся играть серию до двух побед. Паники нет, у нас всё ещё неплохие шансы. Это одна из тех серий, где мы должны быть терпеливыми и ждать», — отметил форвард.