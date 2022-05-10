Сушинский: Малкина нужно называть великим хоккеистом

Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал игру нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2).

«Женя выиграл всё, кроме Олимпиады. Малкина нужно называть великим. Надо гордиться таким хоккеистом», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

Напомним, что в матче с «Рейнджерсом» 35-летний нападающий забросил одну шайбу и набрал 177 очков (66 голов + 111 ассистов) в 172 матчах плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю он обошёл Сергея Фёдорова.

Ранее Сушинский прокомментировал информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с пяти до трёх игроков.