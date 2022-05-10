Кузнецов: у «Вашингтона» всё ещё есть шансы обыграть «Флориду»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил шансы команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

«В третьем периоде всё было в наших руках. Теперь нам предстоит разыграть оставшиеся две победы в трёх матчах. Паники нет, у нас всё ещё неплохие шансы», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Напомним, что четвёртый матч с «Пантерз» прошёл в Вашингтоне и завершился со счётом 3:2 в пользу команды из Флориды. Россиянин отметился одной заброшенной шайбой на 50-й минуте.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2:2. Следующая игра между командами состоится 12 мая.

Ранее Кузнецов высказался о своём голе в матче с «Флоридой» на старте серии первого раунда плей-офф НХЛ.