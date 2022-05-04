Кузнецов: хоккейный бог был на моей стороне в моменте с шайбой в ворота «Флориды»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о своём голе в матче с «Флорида Пантерз» (4:2) на старте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кузнецов: хоккейный бог был на моей стороне в моменте с шайбой в ворота «Флориды»
  • AP
  • © Reinhold Matay

«Всё произошло очень быстро, в этой ситуации я хотел использовать свой лучший приём», — цитирует Кузнецова журналист Эндрю Гиллис в Twitter.

Он отметил, что целился под блин голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского, так как там было немного открыто, и в итоге шайба оказалась в сетке после небольшого рикошета от вратаря.

«Так что хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это», — добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что гол Кузнецова и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» повести в серии с «Флоридой».

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