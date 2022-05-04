Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» повести в серии с «Флоридой»
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Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу гостей — 4:2.
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Том Уилсон, Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и Ларс Эллер. Нападающий и защитник столичного коллектива Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.
Хозяева ответили голами Сэма Беннета и Клода Жиру. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 броска.
Таким образом, «Вашингтон» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующая игра между командами состоится 6 мая в Санрайзе.
Ранее сообщалось, что передача Михеева помогла «Торонто» разгромить «Тампу» в матче плей-офф НХЛ.