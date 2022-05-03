Передача Михеева помогла «Торонто» разгромить «Тампу» в матче плей-офф НХЛ
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Игра, которая прошла на льду стадиона «Скотиабанк-Арена», завершилась со счётом 5:0 в пользу канадской команды.
Шайбы забросили Джейк Маззин (19-я минута), Остон Мэттьюс (27-я, 49-я), Давид Кампф (30-я), Митчелл Марнер (37-я).
Одну результативную передачу записал на свой счёт Илья Михеев.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Мэйпл Лифс». Следующая игра пройдёт 5 мая.
В других матчах «Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесота Уайлд» (4:0), «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (3:4).
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