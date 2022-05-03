Передача Михеева помогла «Торонто» разгромить «Тампу» в матче плей-офф НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Михеева помогла «Торонто» разгромить «Тампу» в матче плей-офф НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Nathan Denette/Keystone Press Agency

Игра, которая прошла на льду стадиона «Скотиабанк-Арена», завершилась со счётом 5:0 в пользу канадской команды.

Шайбы забросили Джейк Маззин (19-я минута), Остон Мэттьюс (27-я, 49-я), Давид Кампф (30-я), Митчелл Марнер (37-я).

Одну результативную передачу записал на свой счёт Илья Михеев.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Мэйпл Лифс». Следующая игра пройдёт 5 мая.

В других матчах «Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесота Уайлд» (4:0), «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (3:4).

Ранее защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о влиянии Овечкина на одноклубников.

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