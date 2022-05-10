Галлан назвал Шестёркина лучшим вратарём НХЛ после игры с «Питтсбургом»
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«Думаю, Шестёркин очень сильно расстроен. Но он вернётся и будет готов выиграть следующий матч. Я в нём абсолютно уверен. Я больше разочарован нашей командой, чем им. Он лучший вратарь в НХЛ», — приводит слова Галлана Sport24.
Он также отметил, что россиянин сыграет в пятом матче плей-офф НХЛ с «Пингвинз».
26-летний хоккеист отыграл 40 минут и отразил 24 броска из 30.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу команды из Пенсильвании. Следующий матч пройдёт 12 мая.
Ранее Галлан высказался об игре Шестёркина после третьего матча в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».