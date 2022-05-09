Тренер «Рейнджерс»: ожидаю от Шестёркина уверенной игры в четвёртом матче с «Питтсбургом»

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об игре российского голкипера Игоря Шестёркина в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».
Тренер «Рейнджерс»: ожидаю от Шестёркина уверенной игры в четвёртом матче с «Питтсбургом»
  • AP
  • © Adam Hunger

«Ожидаю от Игоря уверенной игры. То, что было в прошлом матче, — единичный случай. С ним нет никаких проблем», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от «Пингвинз» в третьем матче серии (4:7). После первого периода Александр Георгиев заменил Шестёркина, который пропустил четыре шайбы.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу команды из Пенсильвании. Следующий матч пройдёт 10 мая в Питтсбурге.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах плей-офф.

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