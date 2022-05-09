Тренер «Рейнджерс»: ожидаю от Шестёркина уверенной игры в четвёртом матче с «Питтсбургом»
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«Ожидаю от Игоря уверенной игры. То, что было в прошлом матче, — единичный случай. С ним нет никаких проблем», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.
«Рейнджерс» в гостях потерпел поражение от «Пингвинз» в третьем матче серии (4:7). После первого периода Александр Георгиев заменил Шестёркина, который пропустил четыре шайбы.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу команды из Пенсильвании. Следующий матч пройдёт 10 мая в Питтсбурге.
Ранее сообщалось, что Шестёркин стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах плей-офф.