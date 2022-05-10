Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Джареда Беднара.

В составе «Эвеланш» отличились Андре Бураковски (2-я минута), Кейл Макар (34-я), Девон Тэйвз (48-я), Валерий Ничушкин (53-я) и Натан Маккиннон (60-я). У «Предаторз» шайбы забросили Яков Тренин (19-я, 37-я) и Филип Форсберг (44-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу «Колорадо».

Ранее сообщалось, что российский вратарь Иван Федотов перешёл из ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».