Вайсфельд: Капризов при отсутствии травм станет одним из лидеров мирового хоккея

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Бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд высказался об успехах форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сезона-2021/22.
Вайсфельд: Капризов при отсутствии травм станет одним из лидеров мирового хоккея
  • AP

«С Овечкиным я бы Капризова не сравнивал. Но Кирилл уже в зрелом возрасте и стабильно показывает результаты. Если не будет травм и проблем, то Капризов — один из лидеров мирового хоккея на ближайшие десять лет», — цитирует Вайсфельд «Спорт-Экспресс».

Капризов забросил пятую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ. 25-летний воспитанник новокузнецкой школы хоккея отличился на 14-й минуте четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом».   

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