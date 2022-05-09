Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
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Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Крэйга Берюбе.
В составе «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру (5' и 32'), Дэвид Перрон (31', 59') и Райан О'Райлли (60'). У «Уайлд» отличились Кирилл Капризов (15') и Мэтт Болди (43').
Капризов забросил пятую шайбу в текущем плей-офф.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил результативную передачу.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2.
Следующая игра пройдёт 11 мая в Миннесоте.
Ранее сообщалось, что пас Владислава Наместникова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в матче плей-офф НХЛ.