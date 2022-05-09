Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»

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«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
  • AP
  • © Michael Thomas

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр», завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Крэйга Берюбе.

В составе «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру (5' и 32'), Дэвид Перрон (31', 59') и Райан О'Райлли (60'). У «Уайлд» отличились Кирилл Капризов (15') и Мэтт Болди (43').

Капризов забросил пятую шайбу в текущем плей-офф.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил результативную передачу.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2.

Следующая игра пройдёт 11 мая в Миннесоте.

Ранее сообщалось, что пас Владислава Наместникова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в матче плей-офф НХЛ.

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