Пас Наместникова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в матче плей-офф НХЛ

«Даллас Старз» на своём льду в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нанёс поражение «Калгари Флэймз».

Игра, которая прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Техаса.

В составе «Старз» дубль оформил Джо Павелски (32', 51'). Также по шайбе забросили Радек Факса (9') и Роопе Хинтц (60'). У «Флэймз» отличились Тревор Льюис (14') и Элиас Линдхольм (24').

Форвард «Далласа» Владислав Наместников оформил результативную передачу. У «Калгари» защитник Никита Задоров отметился голевым пасом.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Старз». Следующий матч пройдёт 10 мая в Далласе.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.