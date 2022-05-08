«Один из умнейших боксёров в истории»: что обсуждают после победы Бивола над Альваресом

Дмитрий Бивол уверенно победил в Лас-Вегасе Сауля Альвареса в поединке за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA. По мнению Кости Цзю, мексиканец переоценил свои возможности, а соперник переиграл его тактически. Григорий Дрозд похвалил соотечественника за невероятную дисциплинированность, а Николай Валуев заявил, что этот триумф будет вдохновлять молодёжь. Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров, в свою очередь, сравнил россиянина с улучшенной версией Рокки Марчиано и отметил его превосходную работу в защите.

Реванш возможен, но на других условиях

Победа Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом стала одним из главных спортивных событий выходных. Российский боксёр в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а также встал в один ряд с легендарным Флойдом Мейвезером — младшим. Мексиканец ранее проигрывал только ему. Американец, к слову, сделал ставку на поражение Канело и заработал $52,5 тыс.

Поединок продлился все 12 раундов и, как признался Бивол, он не сразу поверил, что судьи отдали победу именно ему.

«Если честно, я почувствовал, что выиграл. Я пришёл в угол после 12-го раунда и у меня было чувство, что я хорошо сделал свою работу, что и должен был сделать. Я был этому рад. А когда я услышал счёт 115:113, на секунду подумал, что бой отдали в ту сторону. Но все-таки не посмели. Он местная звезда, и судьи будут чуть-чуть предвзяты. Это нужно всегда понимать, когда ты боксируешь с таким человеком… Это нормально», — сказал россиянин в интервью «Матч ТВ».

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Сам мексиканец заявил, что считает результат боя несправедливым. По его мнению, он уступил в четырёх-пяти раундах, но не во всём поединке. При этом боксёр отметил, что из-за веса он чувствовал себя не на все 100%.

Впрочем, похоже, совсем скоро Канело сможет взять реванш. Как рассказал агент спортсмена Эдди Хирн, в контракте был прописан пункт о повторном поединке в случае поражения Альвареса.

«У нас есть положение о праве на матч-реванш, но в конечном итоге Саулю принимать решение, использовать его или нет. Канело невозможно давать советы. Он стремится к трудностям. Я и до этого боя говорил, что он будто сам хочет ставить себя в невыгодное положение, хочет тяжёлых боев... И если он воспользуется правом на реванш, — а я ожидаю, что он это сделает, — то ему придётся вернуться и великолепно себя показать. Сейчас уверенность Дмитрия будет на совершенно ином уровне. Мы знаем о планах на бой с Геннадием Головкиным, они отложены на потом. Сейчас на первый план выходит большой реванш с Биволом в сентябре», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Дмитрий же не против ещё раз сразиться с Альваресом, однако уже на других, более выгодных для себя условиях. По словам его менеджера Вадима Корнилова, в ходе переговоров со стороной Канело россияне не настаивали на большом гонораре.

«О реванше стоит говорить попозже. У нас не было самоцели заработать в этом бою, но другие условия мы прописали (на случай реванша). Я об этом говорил до боя. Мы не пошли на то, чтобы заработать чуть-чуть больше именно в этом поединке… Мы знали и верили, что Дмитрий победит. Мы прописали условия, которые дают нам хорошие преимущества при проведении реванша. Ещё не точно, что он состоится. Всем придётся договариваться о проведении второго боя, чтобы мы согласились», — отметил Корнилов.

Подтверждает слова менеджера и российский спортсмен. Как отмечает Бивол, у него нет цели боксировать с Альваресом до последнего, и теперь он ждёт интересного предложения для себя. Сообщается, что за первый поединок Дмитрий заработал рекордные для себя $2 млн и 30% от pay-per-view (оплаты за просмотр). Но на этом он останавливаться не планирует.

«Первый бой был интересен в плане заявить о себе и показать свои навыки. Мне было интересно проверить свои боксёрские качества. А второй бой… Тут не будет секретов, но давайте тогда сделаем более интересными условия», — добавил чемпион WBA.

Желание россиянина вполне логично. Ведь теперь даже в престижном рейтинге лучших боксёров вне зависимости от весовой категории он располагается выше Канело. До встречи с мексиканцем Бивол находился на 17-й строчке, а после победы переместился на второе место. Лидирует в нём чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, который в апреле объявил о завершении профессиональной карьеры.

Альварес переоценил свои возможности

Рассуждая о причинах победы Бивола над Альваресом, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю отметил грамотные тактические действия россиянина, который нанёс по сопернику почти в два раза больше точных ударов: 152 против 84 у Канело.

«Дима очень здорово себя показал. В первую очередь у него реализовалась тактика, он чётко отработал и проработал с командой каждую деталь. Также было видно его хладнокровие, спокойствие, как он прекрасно отрабатывал раунд за раундом. А Канело просто наелся, он думал, что всё для него пройдёт гораздо легче. Плюс, было видно, что подготовка у него прошла не так как нужно. Да и вес другой, Альварес переоценил свои возможности. Если будет реванш, Канело может победить, он прекрасный боксёр. Ему нужно сделать упор на другую технику и тактику», — объяснил Цзю в комментарии РИА Новости.

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Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд отметил дисциплинированность россиянина в поединке с Канело. По его мнению, Альварес выглядел беспомощным за счёт грамотных действий соперника.

«Великолепный, яркий бой. Невероятно дисциплинированный Бивол. Прекраснейший план и одна из самых важных побед в его карьере. Мало кто был уверен на 100% в том, что россиянин победит, по очкам — и подавно. Понимаем давление. Но он смог это сделать! Он практически в каждом раунде был лучше. Из 12 раундов в десяти точно! По сути, Бивол сделал из Канело беспомощного парня... Реванш возможен, это точно в интересах Бивола. Как правило, в реваншах очень высокие ставки. Думаю, что шансов при таком раскладе у Канело будет ещё меньше», — приводит слова бывшего чемпиона «Чемпионат».

Российский боец Bellator Вадим Немков также считает, что в случае реванша у Дмитрия больше шансов на победу, поскольку Альваресу ничего не удалось сделать в первом поединке.

«Победа Бивола при реванше? Конечно, россиянин сможет сделать то же самое, переиграть по всем параметрам. Вообще это очень важная победа для российского бокса. Бивол выиграл у одного из самых сильных бойцов в мире. Важная победа! Это очень хорошо», — отметил боец.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров, в свою очередь, сравнил Бивола с улучшенной версией Рокки Марчиано, который является единственным непобежденным боксёром, владевшим титулом абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.

«Последние два раунда — это нечто, отличная атака, превосходная защита. Всё, что я увидел, это улучшенная версия Рокки Марчиано. Техника Бивола ещё лучше, чем у Рокки. Он превосходно простроил бой тактически. Бивол просто гений, один из умнейших боксёров в истории. Я просто в шоке, думал, что такой бокс остался в 70-х, но вот он прямо передо мной. Просто фантастика», — сказал Тактаров в беседе с «РБК Спорт».

По мнению экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA Николая Валуева, победа Бивола будет ещё долго вдохновлять молодых спортсменов.

«Дима — огромной молодец, это величайшая победа, одна из величайших в истории нашего бокса, да и в принципе. Практически непобедимый Альварес всё-таки был побеждён Биволом. Это прекрасная победа, которая будет вдохновлять множество молодых ребят, молодых боксёров. Могу только восхититься и поздравить Диму ещё раз с победой», — отметил депутат Госдумы.

Федерация бокса России пообещала дополнительно поощрить Бивола за победу. Как заявила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко, этот результат особенно важен в преддверии 9 Мая. «Федерация бокса России обязательно встретит по прилете нашего чемпиона и отдельно отметит Дмитрия. Бивол сегодня на весь мир подтвердил силу российского бокса», — приводит слова Кириенко ТАСС.