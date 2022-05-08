Бивол поднялся с 17-го на второе место в рейтинге боксёров портала BoxRec

Российский боксер Дмитрий Бивол поднялся на второе место в рейтинге боксёров вне зависимости от весовой категории.

Бивол находился на 17-й строчке рейтинга, а после победы над мексиканцем Саулем Альваресом переместился на второе место. В активе российского боксёра 597,5 очка, сообщает портал BoxRec.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Первую строчку в списке лучших боксёров занимает чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри (655,2 очка). На третьем месте — Геннадий Головкин (578,8) из Казахстана. Альварес опустился на четвертую строчку (577,5).

Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на победу Бивола над Альваресом.