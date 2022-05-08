Проводников заявил, что не сомневался в победе Бивола над Альваресом в бою за титул WBA

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Бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал победу российского боксёра Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.
Проводников заявил, что не сомневался в победе Бивола над Альваресом в бою за титул WBA
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Очень рад, что Димка выиграл. Неоднократно говорил в интервью, что Дима — это будущая звезда не только России, но и всего мира. Сегодня мы увидели, что он дисциплинированный, техничный, красивый парень, поэтому всё ожидаемо. Как говорится, порядок бьёт класс», — цитирует Проводникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Бивол заслужил победу в поединке против Альвареса, так как показал красивый и хорошо тактически построенный бой. Он добавил, что рад за спортсмена и его команду.

«Я даже не сомневался в их успехе. Так что хочу поздравить Дмитрия и его команду от себя лично и от всей нашей страны с победой и желаю ему дальнейших успехов. Дальше — больше!» — заключил Проводников.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Бивола над Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.

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