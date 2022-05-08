Губерниев — о победе Бивола над Альваресом: любой большой успех важен для России
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«Любая победа важна для России. Бивол — хороший парень. Вопрос только в том, что бой никто не видел, там под санкциями всё. В любом случае он огромный молодец, большой профессионал», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что Альварес в поединке с Биволом выглядел достойно, однако российский боксёр был на голову сильнее своего соперника.
Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев назвал победу Бивола над Альваресом одной из величайших в истории российского бокса.