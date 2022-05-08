Губерниев — о победе Бивола над Альваресом: любой большой успех важен для России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского боксёра Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.
Губерниев — о победе Бивола над Альваресом: любой большой успех важен для России
  • Gettyimages.ru
  • © Ethan Miller

«Любая победа важна для России. Бивол — хороший парень. Вопрос только в том, что бой никто не видел, там под санкциями всё. В любом случае он огромный молодец, большой профессионал», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Альварес в поединке с Биволом выглядел достойно, однако российский боксёр был на голову сильнее своего соперника. 

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев назвал победу Бивола над Альваресом одной из величайших в истории российского бокса.

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