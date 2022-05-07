Большой эксперимент: как женская сборная России по биатлону будет готовиться к следующему сезону

Правление Союза биатлонистов России определилось с тренерским штабом сборной на следующий сезон. Основные перемены произошли в женском коллективе. Девушек планируется разделить на две группы. Первую возглавит Михаил Шашилов. Руководителем второй назначен 26-летний Артём Истомин. Помогать ему будет Виталий Норицын, который ранее работал с Кристиной Резцовой. Подробнее о кадровых перестановках в национальной команде — в материале RT.

Новые имена

На протяжении всего олимпийского биатлонного сезона не утихали разговоры вокруг старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Одни его резко критиковали за отсутствие у девушек высоких результатов, другие, наоборот, поддерживали и обращали внимание, что с имеющимся составом специалист добился медали на Играх в Пекине — серебра в эстафете. Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов, в частности, считает абсурдным требовать призовых мест, если для этого пока нет особых предпосылок.

«Согласитесь, наивно ждать от спортсменки, которая по ходу сезона в лучшем случае пару раз попадает в топ-15, места на пьедестале почёта на главном старте. Случайно это возможно, но в 99% случаев — нет. Самое печальное, что своими неоправданными ожиданиями мы просто психологически убиваем биатлонисток. Девушки начинают терять уверенность в себе, в стратегии подготовки, теряют доверие к тренерам и всё глубже закапывают себя в психологическую яму», — объяснил Круглов в интервью RT.

Положительно оценивает работу наставника женской команды и нынешний глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Поэтому вполне логично появление фамилии Шашилова в тренерском штабе сборной на следующий сезон. Правда, в качестве руководителя одной из групп централизованной подготовки. Вторую возглавит 26-летний специалист Артём Истомин.

При этом СБР пока упразднил должность старшего тренера, поскольку в ближайшее время международных соревнований не предвидится, но на более радикальный шаг — отказаться от сборной — союз не пошёл. По мнению Майгурова, сильнейшие должны работать вместе.

«У меня есть свой опыт, когда я тренировался один. Не скажу, что этот опыт печальный или плохой, но тренироваться среди сильнейших — гораздо лучше, правильнее. Хотя бы периодически такой спарринг должен быть обязательно», — подчеркнул специалист на пресс-конференции.

Состав групп пока утверждается Министерством спорта — его планируется огласить 11 мая. Однако уже известно, что Ульяна Нигматуллина и Евгения Буртасова попросили у СБР разрешения заниматься по индивидуальной программе. Кристина Резцова, ранее готовившаяся самостоятельно, наоборот, скорее всего, начнёт сезон у Истомина. Это объясняется тем, что специалист хочет пригласить в помощники Виталия Норицына, который в прошлом сезоне тренировал москвичку удалённо. Он, к слову, также достаточно молод — всего 38 лет, но уже имеет опыт работы в сборной Болгарии.

Как отметила двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, приглашать в сборную новых людей тоже нужно, поскольку они способны привнести в команду свежие идеи.

«Если в СБР так решили, значит, Истомину доверяют, в него верят. Когда-то надо начинать и приглашать в сборную молодых специалистов, надо пробовать. Проблем никаких не вижу. Артём был помощником, у него есть опыт, он всё знает. Бояться и нагонять страх не надо, надо пробовать», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, напротив, опасается доверять целую группу Истомину. По мнению специалиста, это неоправданный риск со стороны СБР.

«Даже не знаю, почему Артёма решили выбрать тренером женской команды. Когда я ещё его приглашал работать с командой, это был эксперимент. Женская команда — это, видимо, следующий эксперимент с ним. Можно сказать, СБР резко бросает его в шторм. Кандидатура Истомина вызывает опасения. Было мнение, что правильно отдать Шашилову группу девочек, которых он тренировал, и попробовать подобрать ещё одну тренерскую бригаду. Это был бы более оправданный эксперимент со стороны СБР», — сказал Хованцев.

Эксперимент с лыжниками

Стоит ждать сюрпризов и от Шашилова. В этом сезоне, помимо Ирины Казакевич, у него точно будет заниматься бывшая лыжница Наталья Мекрюкова. Девушка перешла в биатлон во многом из-за мужа Алексея Шевченко, который работает помощником тренера в национальной команде. Однако одной представительницей другого вида спорта дело, похоже, не ограничится.

«Переход из лыж в биатлон — это нормальное явление. Я думаю создать такую группу, возможно, в будущем или сейчас. Моё мнение: необходимо проводить такой эксперимент и находить кадры и среди лыжников. У лыж хорошая скамейка запасных, а у нас, к сожалению, пока что есть, то есть. Все люди будут охвачены, все люди будут просмотрены», — заявил Шашилов в комментарии телеканалу «Матч ТВ».

Поддержал идею создания группы спортсменок, перешедших в биатлон из лыжных гонок, и бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, теперь работающий в Санкт-Петербурге. Специалист отметил, что ранее в национальной команде существовал подобный опыт.

«Это и Ишмуратова, и Пылёва. Уже создавались группы из сильных лыжниц, которые в дальнейшем показали великолепный результат. Тем более сейчас мы в биатлоне проигрываем в скорости. И для других девочек будет полезным такой спарринг с лыжницей. В этом много плюсов, мне очень понравилась эта идея», — подчеркнул Касперович.

Несмотря на достаточно демократичный подход в формировании тренерского штаба, далеко не все оценили выбор Майгурова. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает назначение Шашилова и Истомина большой ошибкой.

«Это просто катастрофа. Худшего тренера, чем Шашилов, я не припомню. Худшего тренера просто нет. Его оставляют — и ещё ему в подмогу дают человека, который сам биатлонистом никогда не был, никого не подготовил и пошёл в сборную. Ничего хорошего я от этого не жду. Я расцениваю это как трагедию российского женского биатлона. Истомин — просто научный работник. Научный работник не может быть тренером априори, потому что он теоретик, а не практик. В моём понимании это абсолютно неправильно», — считает специалист.

При этом в женской сборной не будет задействован Андрей Падин. Как объяснил Майгуров, с ним также велись переговоры, но тренер предпочёл взять паузу и посвятить время семье.

«Возможно, мы к этому вопросу вернёмся. Если он будет готов работать, то его навыки мы всегда сможем применить в той или иной мере. Он также сказал, что не ждёт предложений от других стран или команд, честно ответив, что пока берёт паузу», — добавил чиновник.

Впрочем, не исключено, что после выборов президента СБР, которые состоятся в конце июня, состав тренерского штаба изменится. Пока на пост главы организации, помимо Майгурова, претендует Алексей Нуждов, который по-другому видит систему формирования коллектива.

«Его должен собрать главный тренер, у него должно быть понимание, каких целей и задач он хочет достичь, и свой выбор он должен объяснить. Я был единственным, кто выступил против предложенной конструкции», — приводит слова Нуждова ТАСС.

В нынешней структуре, напротив, главного тренера нет. Его роль по аналогии с лыжными гонками возьмёт на себя Майгуров, если останется у руля организации.

«Хороший пример этому — наши соседи, где Елена Валерьевна Вяльбе, являясь и президентом, и главным тренером, эффективно управляет командами. Моя позиция — абсолютно не вмешиваться в работу тренеров, которым мы дали полномочия, водрузив на них определённую ответственность. Но все же понимают, что за результат работы федерации и спортсменов всё равно будет отвечать президент, не главный тренер», — объяснил специалист.

Что касается мужской сборной России по биатлону, то здесь всё без изменений. Команду будут готовить к сезону Юрий Каминский и Сергей Башкиров.