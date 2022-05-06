Черезов: пропуск одного сезона не критичен для сборной России по биатлону
- РИА Новости
«Всё зависит от мотивации конкретного человека. Если он действительно хочет быть лучшим, он тренируется каждый день, становится на какую-то долю лучше, сильнее, то, соответственно, тут проблем не будет», — цитирует Черезова Газета.Ru.
По его словам, в современном мире у спортсмена есть масса технических возможностей сравнить себя с соперниками без участия в соревнованиях.
«Поэтому что касается пропуска одного сезона, ничего критичного, я думаю, не произойдёт. Самое главное, чтобы сами спортсмены хотели становиться лучше, сильнее, побеждать. В любой момент добро дадут выступать на международных соревнованиях, и всё закрутится так же, как и было», — заключил бывший биатлонист.
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под его эгидой.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что увеличение призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысит к ним интерес со стороны спортсменов.