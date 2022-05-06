Черезов: пропуск одного сезона не критичен для сборной России по биатлону

Двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов считает, что отстранение от международных соревнований не скажется негативно на российских спортсменах.

«Всё зависит от мотивации конкретного человека. Если он действительно хочет быть лучшим, он тренируется каждый день, становится на какую-то долю лучше, сильнее, то, соответственно, тут проблем не будет», — цитирует Черезова Газета.Ru.

По его словам, в современном мире у спортсмена есть масса технических возможностей сравнить себя с соперниками без участия в соревнованиях.

«Поэтому что касается пропуска одного сезона, ничего критичного, я думаю, не произойдёт. Самое главное, чтобы сами спортсмены хотели становиться лучше, сильнее, побеждать. В любой момент добро дадут выступать на международных соревнованиях, и всё закрутится так же, как и было», — заключил бывший биатлонист.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под его эгидой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что увеличение призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысит к ним интерес со стороны спортсменов.