Черезов: пропуск одного сезона не критичен для сборной России по биатлону

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Двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов считает, что отстранение от международных соревнований не скажется негативно на российских спортсменах.
Черезов: пропуск одного сезона не критичен для сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Всё зависит от мотивации конкретного человека. Если он действительно хочет быть лучшим, он тренируется каждый день, становится на какую-то долю лучше, сильнее, то, соответственно, тут проблем не будет», — цитирует Черезова Газета.Ru.

По его словам, в современном мире у спортсмена есть масса технических возможностей сравнить себя с соперниками без участия в соревнованиях.

«Поэтому что касается пропуска одного сезона, ничего критичного, я думаю, не произойдёт. Самое главное, чтобы сами спортсмены хотели становиться лучше, сильнее, побеждать. В любой момент добро дадут выступать на международных соревнованиях, и всё закрутится так же, как и было», — заключил бывший биатлонист.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под его эгидой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что увеличение призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысит к ним интерес со стороны спортсменов.

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