Васильев: внутренние соревнования по биатлону с высокими призовыми будут интересными

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что повышение призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысят к ним интерес со стороны спортсменов.

«Я уже говорил, что в связи с отстранением нужно внутри страны создавать такие условия для спортсменов, чтобы им было интересно, чтобы они были мотивированы. Тогда внутренние соревнования будут достаточно интересными», —приводит слова Васильева РИА Новости.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под его эгидой.

Напомним, что 23 июня пройдёт отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР). На пост главы организации претендуют Алексей Нуждов и нынешний президент Виктор Майгуров.

Ранее вице-президент СБР Нуждов рассказал, что изменит в случае победы на выборах.