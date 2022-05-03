Вице-президент СБР Нуждов — о зарплате Гореевой: на эти деньги прожить нельзя

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов, который является кандидатом на пост главы организации, рассказал, что изменит в случае победы на выборах.

«Громкого ничего нет, только базисные вещи. Во-первых, должна быть открытость, какой она была при Владимире Драчёве. Регионы должны понимать, куда идёт биатлон и зачем. И принимать участие в развитии. Во-вторых, президент региональной федерации 80% времени должен тратить конкретно на регион», — приводит слова Нуждова РИА Новости.

Он также добавил, что нужно помогать тренерам в материально-техническом плане. По его словам, во многих регионах большое количество проблем, которые на уровне вице-президента не решаются.

«К примеру, у Гореевой ставка 22 тыс. рублей. На эту зарплату нет возможности жить. Вы можете сколько угодно любить биатлон, но на эти деньги прожить нельзя. На кассе в «Пятёрочке» и то дают 35 тысяч. И я знаю, как это решить. То, что я пообещаю, я выполню», — заключил Нуждов.

Отчётно-выборная конференция СБР пройдёт 23 июня. На пост главы организации претендуют Нуждов и нынешний президент Виктор Майгуров.

Ранее Ирина Казакевич заявила, что не намерена менять спортивное гражданство в случае продления санкций против СБР.