Вице-президент СБР Нуждов — о зарплате Гореевой: на эти деньги прожить нельзя
- РИА Новости
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«Громкого ничего нет, только базисные вещи. Во-первых, должна быть открытость, какой она была при Владимире Драчёве. Регионы должны понимать, куда идёт биатлон и зачем. И принимать участие в развитии. Во-вторых, президент региональной федерации 80% времени должен тратить конкретно на регион», — приводит слова Нуждова РИА Новости.
Он также добавил, что нужно помогать тренерам в материально-техническом плане. По его словам, во многих регионах большое количество проблем, которые на уровне вице-президента не решаются.
«К примеру, у Гореевой ставка 22 тыс. рублей. На эту зарплату нет возможности жить. Вы можете сколько угодно любить биатлон, но на эти деньги прожить нельзя. На кассе в «Пятёрочке» и то дают 35 тысяч. И я знаю, как это решить. То, что я пообещаю, я выполню», — заключил Нуждов.
Отчётно-выборная конференция СБР пройдёт 23 июня. На пост главы организации претендуют Нуждов и нынешний президент Виктор Майгуров.
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