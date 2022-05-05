Анфиса Резцова: Шашилов разрушил всё в женском биатлоне
- РИА Новости
«Оставят ли Шашилова? Я бы его не оставила. Он за два года ничего не сделал! Ноль результата! Даже наоборот — разрушил всё в женском биатлоне!» — приводит слова Резцовой Sport24.
Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу 63-летнего специалиста как удовлетворительную, хотя по ходу сезона его деятельность неоднократно подвергалась критике.
Ранее Шашилов заявил, что продолжит работать в женской сборной России по биатлону.