Анфиса Резцова: Шашилов разрушил всё в женском биатлоне

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала работу тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Оставят ли Шашилова? Я бы его не оставила. Он за два года ничего не сделал! Ноль результата! Даже наоборот — разрушил всё в женском биатлоне!» — приводит слова Резцовой Sport24.

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу 63-летнего специалиста как удовлетворительную, хотя по ходу сезона его деятельность неоднократно подвергалась критике.

Ранее Шашилов заявил, что продолжит работать в женской сборной России по биатлону.