СБР: зарплаты тренеров сборной не превышают 100 тысяч рублей

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин раскрыл зарплату тренеров сборной России.
СБР: зарплаты тренеров сборной не превышают 100 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Noel Hendrickson

«Тренерская работа — самая неблагодарная. И это не футбол, хоккей или теннис, в биатлоне люди работают больше ради идеи, они энтузиасты. Зарплаты не такие высокие, даже 100 тыс. рублей не будет, в комплексе дай бог 60—70 тыс.», — приводит слова Векшина ТАСС.

Он также сказал, что сейчас мало кто хочет идти работать тренером, особенно учитывая отстранение россиян от международных соревнований.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под его эгидой.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей заработной платы.

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