СБР: зарплаты тренеров сборной не превышают 100 тысяч рублей
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«Тренерская работа — самая неблагодарная. И это не футбол, хоккей или теннис, в биатлоне люди работают больше ради идеи, они энтузиасты. Зарплаты не такие высокие, даже 100 тыс. рублей не будет, в комплексе дай бог 60—70 тыс.», — приводит слова Векшина ТАСС.
Он также сказал, что сейчас мало кто хочет идти работать тренером, особенно учитывая отстранение россиян от международных соревнований.
Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать в соревнованиях под его эгидой.
Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей заработной платы.