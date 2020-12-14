Исследователи выявили «неправильные» антитела у пациентов с COVID-19

Исследователи из Йельского университета выявили, что «у пациентов с COVID-19 в крови было большое количество неправильных антител, которые нацелены на органы, ткани и саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом».

Об этом информирует The Guardian.

Отмечается, что учёные сравнили иммунные ответы у пациентов и неинфицированных людей и «обнаружили у первых множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм по нескольким направлениям, от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта».

Как сообщает издание, «дальнейшие тесты показали, что чем больше у пациентов «аутоантител» было в крови, тем тяжелее было их заболевание».

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 70,46 млн случаев коронавирусной инфекции. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности превысило 1,599 млн.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.