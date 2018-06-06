В Москве можно будет понаблюдать за Меркурием с 13 июня

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В столице можно будет понаблюдать за Меркурием с 13 июня до начала августа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Московский планетарий.
В Москве можно будет понаблюдать за Меркурием с 13 июня
  • © Jamie Cooper
  • globallookpress.com

Для этого понадобятся бинокль, открытый горизонт и ясное, безоблачное небо. Но заметить планету будет непросто из-за её близости к Солнцу.

Меркурий — самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета. Период обращения вокруг звезды — 88 земных суток. Он относится к планетам земной группы, по своим физическим характеристикам и внешнему виду напоминает Луну.

Ранее m24 сообщало, что в Московском планетарии разработали программу экскурсий на английском языке для иностранных туристов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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