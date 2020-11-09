Защита от мутаций: учёные дали рекомендации по отбору лучших вакцин против COVID-19
- Reuters
- © Dado Ruvic
Исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) разработали способ определения самых эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19. Об этом сообщается в журнале PLOS Biology.
Американские учёные заявили, что нужно придерживаться ряда важных рекомендаций, чтобы максимально избежать риска эволюции коронавируса и формирования его резистентности (устойчивости) к вакцине в результате мутаций.
«Как мы видим на опыте других заболеваний, таких как пневмония, развитие устойчивости может быстро сделать вакцины бесполезными», — сообщил автор работы, старший преподаватель биологии вуза Дэвид Кеннеди.
Оценить риск резистентности коронавируса можно на стадии тестирования вакцин, проводя анализ образцов крови и мазков из носа, взятых во время клинических испытаний. Сравнение необходимо проводить по количеству и типу произведённых различными вакцинами антител и Т-клеток (эти клетки памяти иммунного ответа сопротивляются вирусу при его повторном попадании в организм). Чем сложнее иммунный ответ, тем он более устойчив к возможным мутациям коронавируса, подчёркивают исследователи.
- Хорошая вакцина от COVID-19 должна оказывать действие сразу на несколько эпитопов — «мишеней» иммунного ответа против коронавируса. В таком случае, уверены исследователи, вирусу будет сложнее мутировать так, чтобы сформировать устойчивость к вакцине
- AFP
- © Sao Paulo State Government
Учёные отмечают, что при выборе вакцины-кандидата необходимо обращать внимание и на то, на сколько эпитопов (участков коронавируса — «мишеней» иммунного ответа) она воздействует. Чем больше таких «мишеней» подвергается атаке иммунной системы, тем сложнее будет вирусу обойти защиту организма.
«Вакцины, созданные с целью вызвать на поверхности вируса иммунный ответ, при котором иммунная система нацеливается на несколько участков (коронавируса. — RT), способны тормозить развитие резистентности. Всё из-за того, что вирусу придётся мутировать не один, а несколько раз, чтобы пережить атаку иммунной системы», — подытожил соавтор и коллега Дэвида Кеннеди профессор Эндрю Рид.
Также исследователи предлагают во время клинических испытаний сравнивать вирусные геномы у вакцинированных и невакцинированных людей, чтобы вовремя распознавать опасные мутации вируса, которые может вызвать прививка.
Оценка риска формирования устойчивости коронавируса должна проводиться для всех 198 вакцин против COVID-19, которые находятся в стадии разработки. В том числе и для тех 44 вакцин, которые проходят сейчас клинические испытания, уверены исследователи.
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