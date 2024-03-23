«Влияют на нервную систему жертвы»: специалист — о тактиках адаптации паразитов и профилактике паразитарных болезней

Многие паразиты способны брать под контроль поведение своих жертв, превращая их в подобие зомби. Например, токсоплазма лишает грызунов осторожности, что делает их лёгкой добычей для конечного хозяина паразита — кошки. Что интересно, есть научные данные о том, что токсоплазма способна влиять и на поведение человека. Об этом в интервью RT рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он объяснил, какие паразитарные заболевания встречаются в России и какие меры помогают избежать заражения. Лукашев также рассказал, какие симптомы могут быть поводом для обращения к врачу, и предупредил об опасности дегельминтизации без медицинских показаний.

— Недавно российские учёные обнаружили новый адаптационный механизм воздействия ленточных червей на своих хозяев: они секретируют (выделяют) вещества с помощью нервных клеток. За счёт этого паразиты могут влиять на нервную, иммунную и эндокринную системы своего хозяина, в данном случае рыбы. Таким образом черви могут влиять на поведение животного, на котором паразитируют. Это далеко не единственный пример того, как паразиты влияют на поведение своих хозяев или промежуточных хозяев. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Известны ли науке механизмы такого контроля?

— Феномен влияния паразитов на поведение своих хозяев известен давно. Такие тактики применяют многие паразиты, но о том, как именно на биохимическом уровне осуществляется такой контроль, науке мало что известно на сегодняшний день. Есть только очень примерные гипотезы, которые не объясняют полностью биологическую механику этих процессов. Причём для каждого паразита есть свои гипотезы, тут нельзя говорить о каком-то едином для всех принципе. Понятно лишь то, что в ряде случаев паразиты продуцируют комплекс биохимических соединений, которые влияют определённым образом на нервную систему жертвы.

Гриб кордицепс на муравье

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— Какие ещё есть интересные примеры взаимодействия паразитов и их хозяев, а также самых удивительных тактик паразитического контроля? Верно ли мы понимаем, что обычно такое управление призвано помочь паразиту перебраться из одного промежуточного хозяина к другому или к конечному хозяину?

— Да, это очень важно для выживания паразита, это их уникальная адаптация, которая развилась в процессе эволюции. Мир паразитических организмов очень разнообразный: паразитический образ жизни могут вести как животные, так и грибы, бактерии, а иногда даже растения. Хрестоматийный пример паразита, способного управлять поведением хозяина, — гриб кордицепс, который зомбирует свою жертву, муравья. В результате муравей прекращает работать, поднимается на травинку и застывает там, пока не погибнет, а гриб не прорастёт сквозь его тело.

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Эта тактика позволяет грибку успешно размножаться и распространяться. Ещё один известный пример — микроскопический внутриклеточный паразит токсоплазма, конечным хозяином которого являются домашние кошки, а промежуточными — грызуны и другие теплокровные животные, включая человека. Токсоплазма меняет поведение мышей и крыс, «отключая» осторожность и усиливая безрассудство и смелость. Это делает грызуна лёгкой добычей для кошки, и в результате паразит попадает в тело своего постоянного хозяина, где получает возможность размножаться.

Известно, что в целом токсоплазмой инфицировано до четверти населения планеты. Есть исследования, которые показали, что у инфицированных людей тоже меняется поведение, они проявляют большую склонность к риску, например чаще попадают в дорожные происшествия и отличаются более агрессивной манерой вождения автомобиля. То есть токсоплазмоз способен влиять на работу мозга человека.

— Могут ли паразиты провоцировать нервные или психиатрические заболевания, раз их деятельность затрагивает нервную систему?

— На этот счёт есть данные по токсоплазмозу: в нашем университете ранее проводились такие исследования. Сравнивались показатели у двух групп — людей, страдающих шизофренией, и здоровых. В первой группе было выявлено 40% инфицированных токсоплазмой людей, во второй — только 25%. Схожие результаты получали и другие научные группы, в том числе на больших выборках пациентов с высокой статистической значимостью. Конечно, не следует говорить, что токсоплазмоз вызывает шизофрению, тем не менее связь с повышенным риском развития этого расстройства прослеживается. Также есть исследования, выявившие похожие связи между токсоплазмозом и суицидальными проявлениями.

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— Все ли паразиты способны так влиять на поведение своих хозяев?

— Нет, конечно, не все, такие тактики паразитов скорее исключение, поскольку для их выработки требуется очень длительное, на протяжении миллионов лет, взаимодействие паразита с одним и тем же хозяином. В случае с токсоплазмозом и кордицепсом, например, для этого применяется сложный и пока не открытый наукой биохимический механизм, но некоторые паразиты используют более примитивные тактики — например, острицы, которые чаще всего поражают детей.

Поселившись в кишечнике хозяина, такие глисты начинают вызывать зуд в районе анального отверстия, заставляя ребёнка чесаться и заносить яйца глистов на руки. Это простой механизм, но тем не менее таким образом паразиты тоже заставляют своего хозяина делать то, что ему нужно.

— Почему у многих паразитов сложился такой многоступенчатый жизненный цикл? Как смена хозяев помогает выживать червям и другим паразитам?

— Дело в том, чтодля паразита очень важно не причинять критический вред своему хозяину. Сложный жизненный цикл позволяет предотвратить повторное заражение животного потомством того же паразита, хозяином которого он уже является. Таким образом, хозяин сможет на протяжении долгого времени распространять яйца этого паразита, сам при этом не погибая.

— Всё же в целом паразиты влияют на поведение людей намного меньше, чем, например, на поведение насекомых и животных, которых паразиты могут взять под полный поведенческий контроль. Почему?

— Потому что у нас намного более развитая нервная система, огромную роль вуправлении поведением играет кора головного мозга. Поэтому на человека сложнее влиять при помощи примитивных с эволюционной точки зрения механизмов контроля, которые подходят для лягушек или муравьёв. И паразиту не всегда с точки зрения адаптации выгодно вырабатывать такие сложные схемы.

Клещ

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— Есть ли какая-то положительная роль у паразитов в природе?

— Паразит — это всегда только паразит, он только берёт ресурсы у других организмов, не принося им никакой пользы. В отличие, например, от полезной бактериальной микрофлоры, с которой у нас сложились взаимовыгодные отношения. Исключением можно, наверное, назвать таких паразитов, как описторхис, или кошачья двуустка, который распространён в Сибири. Известно, что этот паразит выделяет соединения, подавляющие работу иммунной системы, что может облегчать симптомы бронхиальной астмы. Сейчас учёные работают над тем, чтобы определить конкретные химические соединения, отвечающие за этот эффект, чтобы найти им применение в медицине. Разумеется, самих глистов в этом качестве рассматривать нельзя, поскольку они наносят очень большой ущерб организму хозяина, несоразмерный с пользой.

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Отмечу, что ещё пару десятилетий назад некоторые люди пытались использовать заражение гельминтами для похудения. Это, конечно, поможет похудеть, но может и нанести серьёзный ущерб здоровью.

— Какие паразиты распространены в наших широтах, какие надо принимать меры, помимо банального мытья рук, чтобы ими не заразиться? Например, как действовать владельцам собак и кошек, чтобы питомцы не стали случайно переносчиками паразитов?

— Для каждого географического региона есть свои паразиты. В масштабах планеты наиболее распространённое и опасное паразитарное заболевание — малярия. К счастью, в России она не встречается, фиксируются только завозные случаи. В нашей стране распространены аскариды, острицы, описторхис и различные виды ленточных червей.

Что касается кошек и собак, то в случае с кошками ничего предпринять нельзя, а кроме того, токсоплазмоз распространяется не только через них. Его можно получить, к примеру, через употребление плохо обработанного мяса, если забитое животное было промежуточным хозяином токсоплазмы.

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Собаки переносят эхинококкоз и токсокароз. Эхинококкоз — довольно опасное заболевание, потому что паразит долго развивается в организме хозяина скрытно, без симптомов, и обнаруживается порой уже в форме кисты размером до 15 см во внутренних органах. Это заболевание требует сложного лечения и наносит серьёзный вред здоровью. Близкий родственник эхинококка — альвеококк, но его финна (личинка ленточных червей. — RT) растёт в организме не в форме кисты, а как раковая опухоль, разветвлённо, может даже давать метастазы аналогично онкологическому образованию.

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Это, пожалуй, самый опасный паразит из встречающихся на территории России. К счастью, случаев заражения не очень много, примерно 30—50 в год, но все они приводят к крайне тяжёлым последствиям для пациентов, нередко вплоть до летального исхода. Заразиться альвеококкозом можно от диких животных, например лис. Заразиться можно и через дикие ягоды, к примеру, на которые могли попасть следы фекалий животных. Поэтому любые дары леса важно тщательно мыть перед употреблением в пищу.

А чтобы не заразиться эхинококкозом, важно проводить вовремя дегельминтизацию домашних собак, поскольку человек может заразиться от них напрямую. Особенно это важно в случае пастушьих собак, которые применяются для выпаса скота.

— А какие симптомы могут указывать на наличие гельминтов у человека? Как часто следует сдавать анализ на наличие паразитов?

— Сразу скажу важную вещь: никакой регулярной профилактической дегельминтизации людям проводить не надо. Противогельминтные препараты достаточно токсичные, а некоторые владельцы собак считают возможным попутно с питомцем проводить систематическую дегельминтизацию ещё себе и своим детям. Может, в каких-то странах с низким уровнем санитарии это и оправданно, но не в России. Пропагандируют постоянные «чистки» от глистов в интернете или безграмотные люди, или мошенники — это большая проблема. В действительности такие мероприятия можно проводить только по назначению врача, по результатам анализов.

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Пока что медики нередко сталкиваются со случаями, когда бесконтрольное применение противогельминтных препаратов приводит к ухудшению состояния здоровья и детей, и взрослых. Что касается симптомов, с которыми следует обратиться к врачу на предмет паразитарных заболеваний, то это прежде всего снижение иммунитета, частые болезни, внезапное похудение, слабость, снижение работоспособности.

— В России распространилась практика употребления не до конца прожаренного мяса, а также дичи и рыбы, выловленной в естественной среде. Представляют ли они опасность и как обезопасить себя от заражения?

— Самой безопасной в этом плане является продукция, изготовленная крупными промышленными производителями, купленная в супермаркете и прошедшая глубокую термическую обработку. Ещё избавиться от паразитов помогает заморозка мяса и рыбы, но это должна быть длительная заморозка, в течение двух недель при температуре -20 °С. В принципе, нет ничего страшного и в говяжьем стейке с кровью, если мясо поступило из проверенного источника, то есть произведено индустриальным способом и прошло ветеринарный контроль. Что касается свинины, то она представляет большую опасность в плане паразитов и нуждается в тщательной термической обработке. Также нужно проявлять особую осторожность с дичью, особенно с мясом кабана или медведя — в этом случае есть риск заразиться трихинеллёзом. Это тоже опасное и потенциально летальное паразитарное заболевание.