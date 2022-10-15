Промежуточный хозяин: российские учёные раскрыли механизм контроля червей-паразитов над популяцией лягушек

Российские учёные выяснили, как черви-паразиты Strigea robusta управляют популяцией лягушек. Личинки червей выпускают в организм амфибий специальный субстрат, который делает животных инвалидами — у них неправильно развиваются лапки. В результате лягушки становятся лёгкой добычей для уток, постоянных хозяев гельминтов. При этом жабы избегают подобной принудительной инвалидизации только благодаря везению: сроки развития головастиков жаб намного короче, чем у лягушек. Поэтому, когда личинки червя покидают носителя и начинают искать новых промежуточных хозяев, в водоёме уже нет головастиков жаб.

Учёные из Института цитологии (ИНЦ) РАН выяснили, как черви-паразиты Strigea robusta управляют популяцией лягушек. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России. Результаты работы опубликованы в журнале JEZ-A Ecological and Integrative Physiology.

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Ранее выяснилось, что многочисленные аномалии конечностей, которые фиксируются у лягушек, появляются не случайно: это результат работы паразитов, которые выпускают в организм амфибий специальный субстрат, делающий животных инвалидами — у них неправильно развиваются лапки.

Таким образом черви Strigea robusta добиваются своей цели: их промежуточные хозяева-лягушки становятся медлительными и уже не могут спастись от уток. В результате паразиты, погубив своих прежних хозяев, спокойно «переезжают» в организмы птиц и начинают заново свой жизненный цикл.

У гельминтов Strigea robusta жизненный цикл включает три этапа: из кишечника птиц яйца гельминтов в составе фекалий попадают в водоёмы, где их на свою беду поедают улитки-катушки. Достигнув стадии личинки, паразиты прорывают кожу улитки и вырываются на свободу, что часто приводит к гибели моллюска. Следующим временным пристанищем для Strigea robusta становятся лягушки, которых паразит фактически поставляет на обед своим постоянным хозяевам — птицам.

Головастик жабы

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Специалисты решили выяснить, почему гельминты поражают только лягушек, а не жаб или тритонов. Оказалось, что в лабораторных условиях для личинок паразитов нет разницы между головастиками лягушек и жаб — у последних в результате заражения появляются такие же аномалии конечностей.

Учёные пришли к выводу, что в природе жабы избегают принудительной инвалидизации только благодаря везению — сроки развития головастиков жаб намного короче, чем у лягушек. Поэтому, когда личинки Strigea robusta покидают улиток и начинают искать новых промежуточных хозяев, в водоёме уже нет головастиков жаб.

«Важно понимать, что это естественный процесс, а не следствие нарушения экологии в водоёмах. Кроме того, нужно знать, как и почему распространяются черви-паразиты, ведь некоторые опасные виды используют в качестве носителя организм человека», — пояснил в беседе с RT руководитель Лаборатории стабильности хромосом и микроэволюции генома ИНЦ РАН Спартак Литвинчук.

В исследовании также приняли участие сотрудники Тюменского и Пензенского государственных университетов, Российского государственного аграрного университета (МСХА имени К.А. Тимирязева) и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.