Живые инкубаторы: российские учёные раскрыли симбиоз между пресноводными моллюсками, насекомыми и рыбами

Российские учёные совместно с зарубежными исследователями обнаружили симбиоз между пресноводными двустворчатыми моллюсками рода Corbicula, некоторыми видами насекомых и рыб. Такие моллюски обитают в Азии, Индонезии, Африке и России. Биологи установили, что комары-звонцы, подёнки и рыбы вида пескарь-губач Солдатова используют раковину моллюска в качестве инкубатора для выращивания потомства. При этом учёные считают, что личинки приносят пользу своему хозяину: так, личинки подёнок питаются органическими отходами моллюска, помогая поддерживать чистоту в раковине.

Учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Лавёровский центр, Архангельск) совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва) и зарубежными специалистами открыли симбиоз между пресноводными двустворчатыми моллюсками рода Corbicula, некоторыми видами насекомых и рыб. Об этом RT сообщила пресс-служба Минобрнауки. Исследование проводилось в рамках работы по грантам Министерства науки и высшего образования РФ и Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Ecology.

В раковинах моллюсков-корбикул учёными были впервые обнаружены личинки комаров-звонцов, а также подёнок — крылатых насекомых, взрослые особи которых живут не более двух-трёх недель.

Выяснилось, что личинки комаров-звонцов (или хирономид) проникают в полость раковины моллюска и прогрызают отверстия в складках его тела. В дальнейшем личинки живут между раковиной и мантией моллюска, питаясь, по всей вероятности, тканями животного.

Комар-звонец

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«Мы предполагаем, что личинки комаров-звонцов ведут по отношению к моллюску-хозяину паразитический образ жизни. Судя по всему, хирономиды вселяются в моллюска на ранней стадии и развиваются до стадии окукливания. Моллюск не способен избавиться от эндосимбионтов (организмы, живущие в других организмах и приносящие хозяевам пользу. — RT), пока они сами не покинут организм хозяина», — отметила в беседе с RT директор Института биогеографии и генетических ресурсов Лавёровского центра Юлия Беспалая.

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Похожий механизм выживания обнаружился и у подёнок, личинки которых живут в раковине, питаясь органическими частицами с поверхности жабр моллюска. Исследователи считают, что таким образом насекомые не только используют раковины для выращивания потомства, но и помогают хозяину-моллюску поддерживать гигиену.

Кроме того, биологи установили, что в качестве инкубатора для выращивания потомства раковины моллюсков рода Corbicula также используют рыбы вида пескарь-губач Солдатова (семейство карповые), обитающие в водоёмах Кореи. Биологам удалось подтвердить это с помощью генетического анализа.

«Икра пескарей находится в мантийной полости раковин, вероятно не причиняя ущерба моллюску-хозяину. Мы не заметили, чтобы икра осложняла функционирование систем органов моллюсков. Скорее всего, икра вызревает в раковине до момента выклёвывания личинок рыб», — рассказывает Юлия Беспалая.

Ранее науке было известно, что похожий симбиоз с моллюсками используют другие представители карповых — рыбы-горчаки, которые откладывают икру в раковины моллюсков-перловиц, беззубок и жемчужниц.

Обыкновенный горчак

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Напомним, что название рода небольших моллюсков-корбикул произошло от латинского слова corbis — корзина. Они обитают преимущественно в Азии, Индонезии и Африке. В Японии и Корее этих моллюсков активно употребляют в пищу. Наличие симбиоза между моллюсками-корбикулами и насекомыми не опасно для людей, поскольку комары-звонцы и подёнки не паразитируют на человеке, отмечают биологи.

Иногда корбикулы встречаются в европейских и североамериканских водоёмах, где они являются инвазивным видом, то есть завезённым, а не аборигенным. В инвазивных частях своего ареала моллюски не вступают в симбиоз с другими видами.

Обитающие на российской территории корбикулы тоже не служат в качестве инкубаторов для насекомых и пресноводных рыб, поскольку обитают не в пресной воде, а в эстуарных частях рек, где пресные воды смешиваются с морскими. В частности, это нижняя часть бассейна и дельта Амура, а также устьевые участки малых рек Приморского края. Так как эндосимбионты живут исключительно в пресной воде, в раковинах этих российских моллюсков личинки не встречаются.