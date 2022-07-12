Зоолог Темерева рассказала о возможных последствиях контактов с медузами и моллюсками

Профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева рассказала, какую опасность для человека представляют контакты с некоторыми видами медуз и моллюсков.

Как отметила Темерева в беседе с «Газетой.Ru», опасные медузы встречаются не только за рубежом, но и в России. Например, в прибрежных водах Владивостока попадается ядовитая медуза-крестовичок.

По словам эксперта, контакт с такой медузой может закончиться параличом дыхательной мускулатуры.

Опасность также представляют моллюски-конусы, обитающие в водах Тихого, Атлантического или Индийского океанов.

«Это хищники, они убивают жертву, выстреливая в неё иглой-зубами... Конусы очень опасны и для человека, они вызывают сильную боль, потерю сознания и удушье», — объяснила зоолог.

Ранее ихтиолог Сергей Леонтьев прокомментировал в беседе с Inforeactor случаи нападения акул на людей.