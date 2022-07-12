Зоолог Темерева рассказала о возможных последствиях контактов с медузами и моллюсками

Короткая ссылка
Профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева рассказала, какую опасность для человека представляют контакты с некоторыми видами медуз и моллюсков.
Зоолог Темерева рассказала о возможных последствиях контактов с медузами и моллюсками
  • Gettyimages.ru

Как отметила Темерева в беседе с «Газетой.Ru», опасные медузы встречаются не только за рубежом, но и в России. Например, в прибрежных водах Владивостока попадается ядовитая медуза-крестовичок.

По словам эксперта, контакт с такой медузой может закончиться параличом дыхательной мускулатуры.

Опасность также представляют моллюски-конусы, обитающие в водах Тихого, Атлантического или Индийского океанов.

«Это хищники, они убивают жертву, выстреливая в неё иглой-зубами... Конусы очень опасны и для человека, они вызывают сильную боль, потерю сознания и удушье», — объяснила зоолог.

Ранее ихтиолог Сергей Леонтьев прокомментировал в беседе с Inforeactor случаи нападения акул на людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить