Зоолог Темерева рассказала о возможных последствиях контактов с медузами и моллюсками
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Как отметила Темерева в беседе с «Газетой.Ru», опасные медузы встречаются не только за рубежом, но и в России. Например, в прибрежных водах Владивостока попадается ядовитая медуза-крестовичок.
По словам эксперта, контакт с такой медузой может закончиться параличом дыхательной мускулатуры.
Опасность также представляют моллюски-конусы, обитающие в водах Тихого, Атлантического или Индийского океанов.
«Это хищники, они убивают жертву, выстреливая в неё иглой-зубами... Конусы очень опасны и для человека, они вызывают сильную боль, потерю сознания и удушье», — объяснила зоолог.
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