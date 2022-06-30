«Воздействовать на микробиом»: как вирусы денге и Зика привлекают комаров — переносчиков этих инфекций

Команда учёных из Китая и США выяснила, что вирусы денге и Зика меняют запах кожи инфицированных людей и животных. Находясь в организме человека или мыши, вирус подавляет выработку антимикробных пептидов, которые ограничивают размножение кожного биома. В результате на коже человека растут некоторые бактерии — они производят вещество, запах которого привлекает комаров — переносчиков этих инфекций. Это позволяет вирусам выживать и распространяться.

Распространению лихорадок Зика и денге может способствовать особый механизм, с помощью которого вирусы делают заражённых людей и животных более привлекательными для комаров — переносчиков этих инфекций. К такому выводу пришла группа учёных из Центра здоровья Университета Коннектикута, Университета Цинхуа в Пекине, Института инфекционных заболеваний в Шэньчжэне, Клиники китайской медицины и медицины народности дай в уезде Жуйли, Лаборатории тропических и субтропических вирусных заболеваний животных в провинции Юньнань, а также Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Переносчиками обеих инфекций являются комары рода Aedes. Учёные предположили, что возбудители лихорадок денге и Зика могут каким-то образом воздействовать на заражённый организм так, чтобы он привлекал этих комаров.

На первом этапе опытов, проведённых на животных, учёные установили, что комары предпочитают здоровым мышам инфицированных грызунов.

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Затем учёные сравнили состав пахучих веществ на коже мышей из обеих групп. Выяснилось, что на коже заражённых вирусами особей наблюдается повышенная концентрация нескольких видов молекул. Учёные протестировали их по отдельности и установили, что комаров особенно привлекает запах ацетофенона. Это вещество производят некоторые бактерии, живущие на коже человека и мышей. В норме кожа вырабатывает специальные антимикробные пептиды, которые снижают количество микроорганизмов. Однако выработка пептидов на коже инфицированных денге или Зика снижается, что приводит к размножению бактерий и, соответственно, усилению запаха ацетофенона, выяснили авторы исследования.

«Вирус может воздействовать на микробиом кожи заражённого организма так, чтобы привлекать больше комаров и быстрее распространяться», — отметил один из участников работы иммунолог Центра здоровья Университета Коннектикута Ван Пэнхуа.

По словам учёных, полученные выводы помогают понять, как выживают и распространяются в природе передаваемые комарами вирусы.

Исследователи также предложили средство, способное снизить привлекательность заражённых вирусами Зика и денге для кровососущих насекомых. Больным мышам дали вещество изотретиноин — оно повышает выработку антибактериальных пептидов кожей. В медицине изотретиноин применяется для лечения угревой сыпи.

Авторам исследования удалось установить, что мыши, получившие препарат, выделяли меньше ацетофенона, что снижало их привлекательность для комаров — переносчиков вирусов.

Учёные намерены проанализировать данные больных лихорадкой Зика и денге, чтобы убедиться, что полученные в лаборатории выводы распространяются и на реальные условия.

Вирус Денге в крови

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Напомним, вирус денге вызывает у человека гриппоподобное заболевание, которое иногда способно приводить к смертельно опасным симптомам. Специфической терапии против инфекции нет, однако вовремя оказанная медицинская помощь позволяет снизить риск летального исхода до уровня ниже 1%. По оценкам ВОЗ, ежегодно в госпитализации с тяжёлой формой денге нуждаются около 0,5 млн человек в мире. Большинство — дети, из них умирают около 2,5%. Профилактика заболевания включает меры по борьбе с переносчиками вируса, также существуют специальные вакцины.

Признаками вируса Зика могут стать повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, общее недомогание или головная боль. Хотя у большинства заразившихся симптомы не развиваются, вирус опасен для беременных — он может приводить к рождению детей с микроцефалией и другими пороками развития.