Эксперт Роспотребнадзора: вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки России не грозит

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов прокомментировал RT сообщения о выявлении нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.

«Работа, о которой идёт речь, выполнена коллективом авторов и описывает разновидность возбудителя КГЛ, которая была обнаружена при исследовании архивных образцов клещей и крови людей, болевших ею в 2007—2017 годах. Это давно существующие варианты вируса, просто он впервые попался на глаза исследователям», — пояснил Семёнов.

Клинически он ничем не отличается от обычного вируса, добавил эксперт. По словам специалиста, это просто его генетическая разновидность, которых описано достаточно много.

«Найровирусы, и в частности вирус конго-крымской геморрагической лихорадки, характеризуются очень высокой степенью генетического разнообразия. Ученые просто описали ещё один вариант. Поэтому повода для ажиотажа, мягко говоря, нет. Особенность нового штамма вируса в том, что в нём есть целый ряд нуклеотидных замен, которые отличают его от ранее описанных. Клинически это никак не проявлялось. Для больных, от которых они были выделены, разницы никакой не было», — рассказал он.

Переносят вирус конго-крымской геморрагической лихорадки в основном клещи, напомнил доктор биологических наук.

«Это заболевание встречается на юге России (Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Северный Кавказ) и распространено на территории от Китая до Сербии, по южному поясу от Южной Украины, Болгарии, Грузии до Восточной и Южной Африки», — отметил он.

Заболевание протекает по-разному, объяснил Семёнов.

«Иногда относительно доброкачественно, с остро наступающим инкубационным периодом от 1—2 до 14 дней, чаще всего инкубационный период от 3—9 дней, характеризуется резким подъёмом температуры, сильной интоксикацией, головной болью, возможно с рвотой, поносом. При неблагоприятном течении заболевания развиваются геморрагические кровотечения, образуются кровоподтёки», — разъяснил эксперт.

Как добавил Семёнов, пациент выздоравливает обычно на 10—12-й день после острого заболевания, а реабилитация после перенесённого заболевания может затянуться на два месяца.

«Поэтому конго-крымская геморрагическая лихорадка относится к опасным инфекционным заболеваниям. Так как конго-крымская геморрагическая лихорадка — это природно-очаговое заболевание, то заболевшие есть каждый год, так как каждый год люди выезжают на природу, и их там кусают клещи, а среди клещей есть заражённые», — пояснил специалист.

В отличие от клещевого вирусного энцефалита фиксируются единичные случаи заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой.

«Но это инфекция, за которой мы следим, изучаем, поэтому представленная работа специалистов Роспотребнадзора связана как раз с пристальным вниманием федеральной службы к этому заболеванию», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что учёные выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.