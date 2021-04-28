Золотой дендронотус: описанный российскими учёными вид вошёл в десятку наиболее значимых открытий морской фауны

Российские учёные в составе международного коллектива открыли вид хищного моллюска из рода дендронотусов, который вошёл в десятку наиболее примечательных открытий морской фауны 2020 года по версии научного проекта ЕС по исследованию биологического разнообразия. Работа проведена в соавторстве с любителями подводного плавания из Норвегии, которые и обнаружили необычных животных на дне фьорда. Dendronotus yrjargul относится к группе лишённых раковины голожаберных моллюсков, которых можно встретить в северных морях. На спине существ расположены яркие кустистые отростки, которые выполняют функции вторичных жабр. Несмотря на миролюбивую внешность, моллюски являются хищниками.

Сотрудники Зоологического музея МГУ и Института биологии развития РАН в составе международного коллектива описали новый вид моллюсков дендронотусов, вошедший в топ-10 наиболее значимых открытий морской фауны за 2020 год. Обзор был представлен биологами бельгийского отделения исследовательского проекта Евросоюза LifeWatch-ERIC. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Соавторами открытия выступили два норвежских водолаза, которые обнаружили необычных морских животных на дне фьорда. Они сфотографировали голожаберного моллюска с яркой для обитателей северных морей окраской и обратились к экспертам за консультацией.

Находка заинтересовала сотрудников Зоологического музея МГУ и Института биологии развития РАН Александра Мартынова и Татьяну Коршунову, которые попросили дайверов поймать несколько экземпляров для исследований. Так был определён новый для мировой фауны вид моллюска Dendronotus yrjargul.

К исследовательской работе подключились биологи из Норвегии и Швеции. Были получены описания, фотографии и изображения деталей строения животного, проведён молекулярно-филогенетический анализ вида. Обнаружившие моллюсков аквалангисты были включены международным коллективом в соавторы научной публикации, что было особо отмечено экспертами LifeWatch-ERIC как эффективный пример сотрудничества профессиональных учёных и любителей природы.

Вид Dendronotus yrjargul относится к группе лишённых раковины голожаберных моллюсков, которых можно встретить в окраинных морях Северного Ледовитого океана

© www.marinespecies.org/ Viktor Vasskog Grøtan

Исследователи отмечают, что вид Dendronotus yrjargul относится к группе лишённых раковины голожаберных моллюсков, которых можно встретить в Норвежском, Белом и Карском морях Северного Ледовитого океана. На спине таких существ «произрастают» похожие на ветки деревьев яркие кустистые отростки, которые выполняют функции вторичных жабр. Несмотря на миролюбивую внешность, дендронотусы обладают весьма зубастым аппаратом глотки (радулой — специфическим органом моллюсков) и питаются мелкими беспозвоночными — гидроидными полипами.