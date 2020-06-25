Обед навынос: учёные обнаружили у дельфинов способность к социальному обучению

Международная команда исследователей установила, что дельфины способны обучаться полезным навыкам у сородичей-сверстников. Ранее считалось, что у этих животных способность добывать пищу приобретается только путём передачи знаний от матери к детёнышу. Учёные заметили, что дельфины наблюдали за более умелыми сородичами и перенимали их тактику охоты. В частности, они обучились поднимать раковины на морскую поверхность и вытряхивать из них спрятавшуюся рыбу или другую добычу прямо в рот.

Международная команда морских биологов выяснила, что дельфины-афалины способны обучаться новой тактике добычи пищи не только от матери, но и от других членов стаи. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Более 35 лет исследователи наблюдали за дельфинами залива Шарк в Западной Австралии. Ещё в середине 1990-х годов учёные обнаружили первые примеры новой техники добычи пищи этими животными, которую назвали «вытряхиванием». Дельфины поднимали раковины гигантских моллюсков с прячущейся внутри добычей (как правило, рыбой) на морскую поверхность и трясли их своими клювами, отправляя содержимое в рот «как последние чипсы со дна пакета», отметили биологи.

Учёные обнаружили у дельфинов способность к социальному обучению

Ранее обучение матерью своего детёныша считалось единственным способом передачи техники добычи пищи между поколениями дельфинов.

«Как показало наше исследование, навыки кормового поведения дельфинов перенимаются в кругу членов стаи. Это неожиданное открытие, поскольку дельфины и другие представители зубатых китов, как правило, чтобы научиться добывать пищу, следуют правилу «повторяй за мамой», — заявила один из авторов работы, исследователь Лидского университета Соня Уайлд.

К такому выводу специалисты пришли в результате изучения записей, сделанных во время экспедиции по заливу Шарк на исследовательском судне в период с 2007 по 2018 год. За это время было зафиксировано 5278 встреч с дельфиньими стаями и определены 1035 отдельных дельфинов-афалин. За «вытряхиванием» пищи исследователи застали 19 дельфинов, которые продемонстрировали этот метод охоты 42 раза.

После комплексного анализа взаимодействия различных сообществ афалин, их генетических связей и влияния окружающей среды учёные пришли к однозначному выводу, что навык «вытряхивания» приобретён в первую очередь в результате наблюдения одних членов стаи за другими. Получение новых умений вне связи «мать — дитя» показало, что дельфинам доступно социальное обучение, то есть процесс познания в результате изучения поведения сородичей-сверстников. Ранее считалось, что такой тип обучения могут использовать только высшие приматы и люди.

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«Тот факт, что знание об использовании морских раковин для ловли рыбы передаётся в кругу стаи, а не от матерей к потомству, подчёркивает сходство между китообразными (группой, включающей китов, дельфинов и белух) и высшими приматами в аспекте передачи культурного поведения. Хотя китообразные и высшие приматы эволюционировали по-разному и обитают в разных средах, у них наблюдается поразительное сходство. И те, и другие — долгоживущие млекопитающие с большим объёмом мозга, обладающие высокой способностью к проявлению новаторства и социальной передаче шаблонов поведения», — отметил инициатор исследования, учёный Цюрихского университета Михаэль Крютцен.

Некоторые дельфины прибегали к новому методу добычи пищи чаще других, и это, по мнению учёных, может говорить о том, что отдельные члены стаи лучше освоили навык. Также исследователи предположили, что именно социальное обучение позволяет дельфинам быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и повышает их способность к выживанию.