«Причина может быть только одна»: вице-президент РАН о массовой гибели морских животных на Камчатке и об изучении океана

Из всех рассмотренных возможных причин массовой гибели морских животных на Камчатке российским и мировым научным сообществом подтверждается природная версия — произошло отравление воды «цветущими» микроводорослями. Об этом в интервью RT сообщил вице-президент Российской академии наук, председатель Комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде и специалист в области морской биологии академик Андрей Владимирович Адрианов. Он рассказал о роли «красных приливов», а также о других проблемах окружающей среды на Дальнем Востоке, в Арктике и в Мировом океане.

— Более месяца с Камчатки поступала противоречивая информация. В акватории Авачинского залива массово погибли животные. Что там произошло на самом деле?

— Из всех рассмотренных учёными версий массовой гибели донных рыб и беспозвоночных животных на Камчатке осталась одна — природная. Объективный анализ всех полученных данных, многочисленных проб воды, грунта, водных организмов, проведённый в ведущих университетах, академических институтах и различных подведомственных учреждениях федеральных органов исполнительной власти, показал, что нет элементов техногенного загрязнения, которые бы были способны вызвать массовую гибель животных на протяжении сотен километров прибрежной зоны Юго-Восточной и Юго-Западной Камчатки.

— Сторонники техногенной версии приводят косвенные доказательства, факты антропогенного воздействия на акваторию...

— Конечно, локальные загрязнения обнаружены. Их и не может не быть, потому что там на берегу моря стоит город Петропавловск-Камчатский, где есть порт, немало специальных объектов.

Безусловно, экологическими проблемами Камчатки надо заниматься. Но ни одно из обнаруженных веществ антропогенного происхождения не могло вызвать столь масштабную гибель гидробионтов. Причина может быть только одна — массовое «цветение» токсичных микроводорослей сразу нескольких видов, токсины которых оказали такое воздействие на донных беспозвоночных животных и рыб. Теплокровных животных, к счастью, это не коснулось.

Вице-президент РАН академик Андрей Адрианов

РИА Новости

© Владимир Трефилов

— Получается, что животные погибли от отравления этими природными токсинами?

— Анализ всей имеющейся информации показал массовое развитие, «цветение» сразу нескольких видов микроводорослей, которые произвели сложную комбинацию различных токсинов. Такие микроводоросли могут приводить к гибели донных гидробионтов как напрямую через токсины, так и опосредованно. Как это происходит? Когда идёт «цветение», в воде концентрируются многие миллиарды клеток. Затем размножение заканчивается, формируются покоящиеся стадии микроводорослей, так называемые цисты, которые «захораниваются» в грунте, чтобы в будущем при благоприятных условиях снова дать массовое «цветение». При этом большинство планктонных (то есть плавающих в толще воды) клеток, выполнивших свою функцию, погибают и опускаются на дно. При масштабных «цветениях» это сотни тысяч тонн разлагающегося органического вещества. Гигантская гниющая масса потребляет кислород из придонной воды. В результате возникают зоны асфиксии — «заморы».

Протяжённые зоны «заморов» погубили много донных беспозвоночных и донных рыб, которые не смогли эти зоны покинуть. Придонные виды рыб, например терпуги, могут подняться над зоной «замора» в более верхние слои, где кислорода достаточно. Однако донные, особенно беспозвоночные животные, те же ежи, звёзды, моллюски, — они гибнут. Наш анализ показывает, что, скорее всего, было и прямое действие токсинов, и были зоны «заморов».

Явление это очень масштабное и природное, простым языком его называют «красные приливы». Оно хорошо фиксируется со спутников, поскольку в воде в это время находится огромное количество органического вещества и пигментов микроводорослей. Наши коллеги, в том числе и зарубежные, тоже анализируют эту информацию. И также сходятся во мнении, что явление природное.

Явление «красных приливов» приводит к изменению цвета акватории, его вызывает выделяемый микроводорослями пигмент

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© Merten Snijders

— То есть это и мнение международного научного сообщества?

— Конечно. Мы общаемся с нашими коллегами, в том числе с нашими заокеанскими коллегами, соседями по Тихому океану. Они сталкиваются с теми же самыми проблемами, и у них происходят массовые «цветения» микроводорослей, вызывающие гибель морских организмов. Поэтому здесь мнение научного сообщества совершенно однозначное.

— Выходит, явление «красных приливов» не редкое? Оно никогда не было таким масштабным или никогда не было таким резонансным?

— Явление не редкое. Были гораздо более масштабные события, чем то, что сейчас у юго-восточного и юго-западного побережья Камчатки. Но они затрагивали в основном малонаселённые районы — побережье Чукотки, север Камчатки. А сейчас пик этого явления пришёлся на населённый район Авачинского залива, фактически от мыса Шипунского до самой южной оконечности полуострова — мыса Лопатки. Оно затронуло западное побережье Камчатки, что хорошо видно со спутников.

— Само это явление «красных приливов» может быть вызвано действиями человека, или мы на них никак не влияем? Можно ли предотвратить подобные случаи в будущем?

— Предотвратить эти очень масштабные явления невозможно. Природные процессы происходили, происходят и будут происходить. При этом они связаны как с климатическими изменениями, так и с масштабными океаническими перестройками, в том числе с вертикальными и горизонтальными перемещениями крупных масс воды и так далее.

Мы ещё толком не знаем, что же является основным спусковым механизмом, когда мириады «спящих» в грунте цист вдруг «выходят» в толщу воды, запуская массовое размножение микроводорослей — «красный прилив». Работает комплекс факторов, но все они природные.

Конечно, стоки в море антропогенного органического вещества могут также стимулировать развитие микроводорослей. Но не в случае таких масштабных «цветений». Масштабы антропогенных стоков на Камчатке ни при каких обстоятельствах не могут быть первопричиной «красных приливов», причина здесь однозначно природная.

— Распространено мнение, что природа Дальнего Востока и Арктики является девственно чистой, нетронутой. Однако морская научная экспедиция РАН обнаружила пластик даже на дне Северного Ледовитого океана. Какие сейчас в целом предпринимаются меры по спасению мира от опасных полимеров?

— Действительно, абсолютно чистых мест в океане остаётся всё меньше, Арктика и Дальний Восток достаточно сильно загрязняются. Например, загрязнение океана пластиком приобретает всё большие и большие масштабы. Даже появилось новое словосочетание — «пластификация» Мирового океана.

Для загрязнения вод полимерами появилось определение «пластификация» Мирового океана

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© Rosemary Calvert

Пластик присутствует в океанах в самых разных формах и видах. Самый простой пример — гигантские мусорные пятна. Большое количество пластика мы находим и на морском дне, когда работаем с подводными аппаратами. При этом появляется и огромное количество микропластика, частицы которого всё чаще обнаруживаются не только в воде и грунте, но и непосредственно в морских организмах. Мы используем эти морские организмы в пищу, эти частицы оказываются и в нас с вами. Пластик, конечно, устойчив, он медленно, но всё-таки разрушается в морской воде. Но его микрочастицы и наночастицы сохраняются ещё очень долго.

Что в этом случае можно сделать? Прежде всего, необходимо снизить использование пластика в качестве упаковочной тары, возвращаться к биоразлагаемым материалам.

— Как развивается сейчас наука на Дальнем Востоке, какие направления наиболее востребованны, какие крупные проекты ведутся в настоящее время?

— Многие научные направления на Дальнем Востоке в первую очередь направлены на изучение Мирового океана и его ресурсов. Здесь проходит граница огромного массива суши и крупнейшего океана. И очень многие исследования направлены на изучение масштабных природных явлений, минеральных и биологических ресурсов.

Среди интересных и перспективных направлений можно выделить глубоководные исследования Мирового океана. Как показывают наши данные, результаты работ с применением подводной робототехники, на дне океана сосредоточены огромные минеральные ресурсы, существенно превышающие таковые на суше. Они представляют собой стратегический запас для будущих поколений. Это касается и биологических ресурсов.

Российский робот «Подводный инспектор»

© Алексей Куденко

На суше наши возможности довольно ограниченны — мы всё больше переходим к генномодифицированной продукции, чтобы увеличить урожайность или продуктивность сельского хозяйства. В океане же сосредоточены совершенно колоссальные биологические ресурсы, в том числе в глубоководных областях. При рациональном природопользовании эти ресурсы могут обеспечить высококачественным питанием растущее население нашей планеты. И, конечно, это тоже является очень важным стратегическим ресурсом нашей цивилизации.

— Ранее вы уже говорили, что Мировой океан исследован хуже, чем космос. Какие связанные с океанами глобальные вызовы и проблемы сейчас наиболее актуальны?

— Ближний космос действительно изучен лучше, чем глубины Мирового океана. Если в освоении космического пространства мы достаточно хорошо продвинулись, то в отношении океана лишь немногие страны в мире сейчас обладают необходимыми техническими средствами. И для России очень важно не отстать в этой гонке. Именно наличие технических средств определяет возможность доступа к глубоководным ресурсам Мирового океана.

Многие страны уделяют огромное внимание подводному машиностроению, разрабатывают новые средства исследования и добычи ресурсов. Рано или поздно глубоководные ресурсы Мирового океана подвергнутся разделу, как бы мы ни говорили, что это общее достояние человечества.

— В этом направлении Россия выступает в роли догоняющего?

— К сожалению, уровень научно-экспедиционной деятельности России в Мировом океане оставляет желать лучшего. Это кратно меньше, чем то, что было во времена, например, Советского Союза. Тогда страна вела масштабное исследование океана в самых разных его уголках, в стратегически важных для государства районах Мирового океана.

Сейчас сильно устарел наш научно-исследовательский флот. Некоторые страны мира практически каждый год спускают на воду новые исследовательские суда, оснащённые по самому последнему слову техники. У нас пока это только в планах и в проектах. Отставание в таких исследованиях чревато ещё и тем, что может повлечь за собой ограничения со стороны мирового сообщества в доступе к квотам на добычу океанских ресурсов в так называемом международном районе Мирового океана — вне зон национальных юрисдикций.

Когда страна претендует на ресурсы, которые находятся вне её национальной юрисдикции, встаёт вопрос, какой вклад она внесла в изучение данного ресурса в океане. Смогла ли научно обосновать возможность изъятия этого ресурса из океана в тех объёмах, на которые претендует.

Наша страна долгое время была безусловным лидером по изучению Мирового океана. И сейчас на это направление надо обратить самое пристальное внимание.