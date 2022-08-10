Стройный гигант: учёные открыли новый вид морских изопод

Международная группа учёных открыла новый вид гигантских морских изопод, названный B. yucatanensis. Эти животные отличаются невероятными размерами. Некоторые особи могут достигать в длину почти 50 см. B. yucatanensis обнаружили пять лет назад в Мексиканском заливе около полуострова Юкатан. Учёные сравнивали найденную особь с другими видами гигантских изопод и пришли к выводу, что она отличается от них окраской и строением тела.

Группа тайваньских, японских и австралийских учёных открыла новый вид гигантских морских изопод, названный B. yucatanensis, сообщается в журнале Journal of Natural History.

Обитающие в морской среде глубоководные гигантские изоподы (род Bathonymus. — RT) относятся к отряду равноногих ракообразных (или изопод) наряду с обычными мокрицами, живущими на суше. Отличительная особенность глубоководных изопод — невероятный размер, некоторые особи могут достигать в длину почти 50 см. В настоящее время род Bathonymus насчитывает примерно 20 видов.

Особь, которую учёные отнесли к новому, ранее неизвестному науке виду изопод, поймали в 2017 году в Мексиканском заливе возле полуострова Юкатан на глубине от 600 до 800 м. Животное, длина которого 26 см (примерно на 2500% больше обыкновенной мокрицы), поместили в Эносимский аквариум в Японии.

Мокрица-броненосец обыкновенная (Armadillidium vulgare)

© DeAgostini/Getty Images

Первоначально считалось, что эта особь относится к виду B. giganteus, который был описан ещё в 1879 году. На это указывало количество шипов, выступающих из кончика хвоста животного, — такое же, как у представителей B. giganteus.

Однако сейчас учёные обратили внимание на ряд отличий, которые позволяют говорить об открытии нового вида.

«По сравнению с Bathynomus giganteus Bathynomus yucatanensis отличается более стройными пропорциями тела и меньшей общей длиной... тоньше и переоподы (грудные конечности)», — отмечают исследователи.

Пойманное животное не было похоже и на другого представителя вида морских изопод — B. maxeyorum, описанного в 2016 году. По словам учёных, шипов на хвосте у B. yucatanensis больше, чем у B. maxeyorum, а окраска панциря ярче.

Чтобы подтвердить предположение о принадлежности изопода из Эносимского аквариума к новому виду, учёные провели молекулярно-генетический анализ и сравнили гены исследуемого животного с генами представителей вида B. giganteus.

Также по теме Золотой дендронотус: описанный российскими учёными вид вошёл в десятку наиболее значимых открытий морской фауны Российские учёные в составе международного коллектива открыли вид хищного моллюска из рода дендронотусов, который вошёл в десятку...

Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу и позволили отнести пойманную в 2017 году особь к новому виду B. yucatanensis. При этом исследователи отмечают, что B. yucatanensis и B. giganteus имеют тесную филогенетическую связь и, вероятно, происходят от общего предка.

Учёные напоминают, что определение видов морских изопод важно для сохранения этих животных на планете.

«Некоторые виды Bathynomus с коммерческим потенциалом стали объектами глубоководного траления (метод рыболовства, который включает в себя протаскивание рыболовной сети по воде за одной или несколькими лодками. — RT). Для управления хозяйствами, добывающими Bathynomus, важно знать, какие именно виды вылавливаются», — сделали вывод специалисты.