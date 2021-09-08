«Плавающая голова»: палеонтологи обнаружили останки нового вида морского животного кембрийского периода

Канадские учёные обнаружили останки нового вида морского животного, обитавшего на Земле около 500 млн лет назад. Окаменелости были найдены около Мраморного каньона в северной части Национального парка Кутеней в Канадских Скалистых горах. Он относится к группе примитивных членистоногих хищников — радиодонтов. Исследователи назвали его Titanokorys gainesi. Специалисты предполагают, что длина этого существа составляла около полуметра — по сравнению с большинством обитавших в то время морских животных оно было гигантом.

Палеонтологи Королевского музея Онтарио (Канада) обнаружили останки нового вида морского животного, обитавшего на Земле около полумиллиарда лет назад. Окаменелости были найдены около Мраморного каньона в северной части Национального парка Кутеней в Канадских Скалистых горах. Об этом сообщается в журнале Royal Society Open Science.

Учёные установили, что обнаруженный новый вид принадлежит к группе примитивных членистоногих — радиодонтов. Эти животные были хищниками и обитали в океанах в кембрийский период (около 500 млн лет назад. — RT).

Команда учёных из Королевского музея Онтарио исследует ископаемую плиту

© Jean-Bernard Caron, Royal Ontario Museum

Исследователи назвали свою находку Titanokorys gainesi. Они предполагают, что длина хищника была около полуметра. И по сравнению с большинством обитавших в то время морских животных, которые были размером едва ли с мизинец, он был гигантом.

«Размеры этого создания поражают воображение. Его можно отнести к крупнейшим обнаруженным животным кембрийского периода», — отметил куратор направления палеонтологии беспозвоночных в Королевском музее Онтарио Жан-Бернар Карон.

По мнению учёных, Titanokorys мог выглядеть, как и все радиодонты. У него были фасеточные глаза, зубастый рот, несколько когтистых придатков под головой для захвата добычи и плавники вдоль туловища.

«Тitanokorys относится к семейству радиодонтов, называемых хурдиидами. Их отличала невероятно длинная голова, которую покрывал трёхчастный панцирь самых разнообразных форм. Голова Titanokorys по отношению к туловищу была настолько длинной, что животное на деле представляло собой не более чем плавающую голову», — добавил соавтор исследования, аспирант кафедры экологии и эволюционной биологии Торонтского университета Джо Мойсюк.

Окаменелость хищника Titanokorys gainesi

© Jean-Bernard Caron, Royal Ontario Museum

Палеонтологи также считают, что Titanokorys мог влиять на экосистему морского дна, когда охотился на мелких морских животных.

«Эти загадочные животные, безусловно, оказали большое влияние на экосистемы кембрийского морского дна. Их передние конечности напоминали множество сложенных граблей и должны были очень эффективно доставлять всё, что они захватывали своими крошечными шипами, в рот. Огромный спинной панцирь, возможно, работал как плуг», — отметил Жан-Бернар Карон.