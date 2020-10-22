Неудачное планирование: почему вымерли родственники птиц — летающие древесные динозавры

Американские и китайские учёные выяснили, что два вида летающих динозавров-тероподов вымерли в конце юрского периода всего за несколько миллионов лет. И чи и амбоптериксы не смогли конкурировать со своими древесными сородичами и первыми птицами, поскольку летали очень плохо, несмотря на наличие крыльев. Исследование показало, что эволюционно динозавры по-разному пытались приспособиться к воздушной среде, но далеко не все пути развития были успешными.

Палеонтологи из Университета Маунт Марти (США) и Гонконгского университета (Китай) провели анализ окаменелостей двух видов родственных современным птицам летающих динозавров — и чи (Yi qi) и амбоптерикса (Ambopteryx longibrachium). В результате была установлена причина быстрого вымирания этих животных в конце юрского периода — неспособность к активному полёту. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Учёные сканировали останки маленьких летающих древесных динозавров методом лазерной спектроскопии, чтобы понять устройство их костей и мускулов. Затем для проверки «лётных характеристик» этих далёких родственников птиц исследователи применили методы математического моделирования.

Восстановление строения динозавра и чи методами лазерной спектроскопии

© Thomas Alexander Dececchi/iScience

Как показали расчёты палеонтологов, оба вида представляют собой своеобразный эволюционный тупик: обладая крыльями, эти динозавры научились планировать между деревьями, как белки-летяги, но так и не освоили активный взлёт и полёт.

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Примитивных навыков оказалось недостаточно для конкурирования с другими древесными динозаврами и первыми птицами, полагают учёные. Поэтому жившие около 160 млн лет назад позднеюрские и чи и амбоптериксы вымерли всего за несколько миллионов лет. Результаты исследования также показали, что до возникновения птиц динозавры использовали различные полётные техники, но далеко не все они были успешными.

«Как только птицы поднялись в воздух, оказалось, что эти два вида динозавров были настолько плохо приспособлены к полёту, что их просто оттуда вытеснили. Вероятно, при таких неудовлетворительных показателях можно выживать и в течение нескольких миллионов лет, но их поджидали хищники сверху, конкуренты снизу и даже некоторые мелкие млекопитающие, которые вытеснили их до полного исчезновения», — отмечает автор исследования доцент биологии Томас Дечекки.

Учёные напоминают, что два этих вида относятся к совсем маленьким видам динозавров-тероподов. Именно этот подотряд является прародителем птиц. При этом и чи и амбоптериксы заметно отличались от большинства тероподов — они весили менее 1 кг, жили на деревьях и планировали с ветки на ветку, питаясь насекомыми, семенами и другой растительной пищей. И эти динозавры, скорее всего, не умели взлетать самостоятельно.

«Только с очень большой натяжкой можно представить, что они могли летать за счёт взмахов крыльями... Они могли парить, но даже с парением у них выходило не очень хорошо», — говорит Дечекки.

Строение крыльев маленьких древесных динозавров позволяло им только парить и перелетать с ветки на ветку

© Thomas Alexander Dececchi

По мнению Томаса Дечекки и его коллег, парение могло спасать маленьких древесных динозавров какое-то время, но отстоять свою среду обитания эти существа так и не смогли.

«Они не могли выиграть ни на земле, ни в воздухе. Поэтому с ними и было покончено», — пояснил учёный.

Как утверждают исследователи, работа над полным восстановлением строения и внешнего вида этих необычных существ будет продолжена.