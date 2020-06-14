«Эволюция органического мира»: российский палеонтолог — о страусах-гигантах, динозаврах и пещерных гиенах в Крыму

Учёные могут обнаружить останки древних людей в районе крымской пещеры Таврида после того, как там были найдены кости их современника — гигантского страуса пахиструтио. Об этом в интервью RT заявил директор Палеонтологического института имени А.А. Борисяка академик РАН Алексей Лопатин. Также он объяснил, почему в России долгое время не находили останки динозавров, рассказал о «полярных» ящерах Якутии, самой древней пещерной фауне позвоночных в Крыму и дальневосточных тираннозаврах, а также о российских экспедициях на Кубу и во Вьетнам.

— Какие палеонтологические открытия на территории России были сделаны в последнее время?

— Палеонтологическому институту РАН в этом году исполняется 90 лет, и сегодня у нас работают специалисты по самым разным группам организмов — от бактерий до приматов. Каждый год мы выезжаем в несколько десятков экспедиций в разные регионы России. Интересных и важных находок очень много.

Это и мёрзлая мумия лемминга из Якутии, и кладбище древних китов в Крыму, и мезозойские млекопитающие Сибири, и тропические птицы с острова Ольхон на Байкале, и гигантский плиозавр из Саратовской области, и разнообразные удивительные насекомые (у нас очень сильная научная школа палеоэнтомологов), вендобионты со следами регенерации тела, древние микроорганизмы возрастом несколько миллиардов лет и многое другое.

— Были ли среди ваших находок останки динозавров? Какие из их видов жили на территории России?

— Динозавры обитали почти «от полюса до полюса», благо мягкий тёплый климат мезозоя позволял. Они господствовали на суше 135 млн лет, среди них были карлики и гиганты, зубастые хищники и мирные вегетарианцы, шустрые пернатые древолазы с крыльями и бронированные тихоходы. Описано более 1 тыс. видов, и многие ещё будут найдены, в том числе в России.

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В 1990-е большой сюрприз преподнесли учёным многочисленные скелеты с отпечатками покровных образований, которые были найдены в Китае. Выяснилось, что они принадлежат динозаврам, которые были покрыты перьями и пухом. Более того, одна группа оказалась предковой для современных птиц. То есть с точки зрения зоологической систематики динозавры не вымерли.

Так получилось, что долгое время динозавров в России не находили. Представляете, конец XIX века, времена «динозавровой лихорадки» или «костяной войны» — в Соединённых Штатах идёт настоящая охота за костями ящеров, учёные соревнуются по числу описанных видов динозавров. А на огромной территории Российской империи находок не было, поскольку хорошо изучены были лишь центральные области, где в мезозое находилось Среднерусское море.

В XX и XXI веках местонахождения динозавров были открыты в Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму, в Поволжье и даже в Подмосковье. Недавно мы обнаружили в Кемеровской области у села Шестаково Чебулинского района массовое захоронение небольших растительноядных динозавров — пситтакозавров. В этом захоронении оказались вместе и детёныши, и матёрые взрослые особи. Видимо, там утонула целая семейная группа. Теперь этот ящер, пситтакозавр сибирский, изображён на гербе района.

Другим геральдическим животным стал маленький пернатый динозавр кулиндадромей: он помещён на герб Чернышевского района Забайкальского края. Этот небольшой ящер хорошо сохранился: остались и кости, и отпечатки. Помимо перьев, у него есть и отпечатки чешуй — покровные образования различного типа на одном животном!

Зал мезозоя — зал динозавров — в Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова

© ПИН РАН

В Западной Сибири найден гигантский длинношеий ящер сибиротитан, стегозавры, а также килеск — дальний родственник знаменитого тираннозавра. На Дальнем Востоке обитали сами тираннозавры и их добыча — крупные полуводные утконосые ящеры — амурозавр, олоротитан и керберозавр. В Бурятии найден гигантский ящер из группы завроподов тенгризавр, в Поволжье под Ульяновском — волгатитан. Недавно заново описан найденный в Крыму рябининогадрос из группы примитивных орнитоподов. Из Подмосковья известны мелкие хищные целурозавры и гигантский ящер, родственный диплодоку.

Самым интересным оказалось открытие «полярных» динозавров в Якутии — это наиболее северная точка их распространения в раннем меловом периоде. Там найдены остатки не только взрослых особей завроподов, но и их детёнышей, то есть динозавры не просто мигрировали в северные области, но и размножались там.

— Какие находки были сделаны в Крыму благодаря строительству автотрассы «Таврида» и открытию одноимённой пещеры?

— Пещера Таврида была открыта летом 2018 года. Первые ископаемые кости обнаружили спелеологи. В тот же год Палеонтологический институт РАН вместе с Крымским федеральным университетом и Институтом экологии растений и животных Уральского отделения РАН организовал первые раскопки. После них стало ясно, что это уникальное местонахождение — в нём обнаружена самая древняя пещерная фауна позвоночных в Крыму и вообще в России возрастом около 1,8 млн лет.

Пещера Таврида. У входного колодца

© Павел Оксиненко

В её составе много древних видов — саблезубая кошка гомотерий, гигантская гиена, этрусский медведь, этрусский волк, южный слон, носороги, лошади, олени, гигантский верблюд, антилопы, быки лептобосы и эобизоны, дикобразы и так далее. Гигантские гиены и другие хищники использовали пещеру как логово и укрытие.

Но самой значительной находкой стали кости гигантского страуса пахиструтио, который достигал 3,5 м высоты и весил до 450 кг. Это была самая крупная птица всех времён в Северном полушарии. Он был современником древнейших людей в Европе, и есть вероятность, что остатки ранних представителей рода Homo также будут обнаружены в пещере. Это, конечно, будет величайшим научным достижением.

Кости ископаемых крупных млекопитающих из пещеры Таврида

© Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН

— Почему учёные считают, что в пещере Таврида могут быть найдены останки людей?

— Ранние люди были обычным элементом фауны крупных млекопитающих, крупных позвоночных. Подобно крупным хищникам и падалеядным видам, они мигрировали вместе с крупными копытными, от которых зависел их пищевой рацион. Зная пути миграций древних млекопитающих, мы можем предполагать и пути миграции древних людей. Основываясь на этих соображениях, можно полагать, что в этой пещере или поблизости будут найдены останки древнейших представителей нашего рода.

— Какие самые древние из известных существ обитали на территории современной России?

— Самыми первыми были, как и везде, микроскопические бактерии, которые появились более 3,5 млрд лет назад. Палеонтологи находят многочисленные строматолиты — окаменевшие слоистые колонии цианобионтов, известных под прежним названием — «сине-зелёные водоросли».

Первыми многоклеточными обитателями территории России были вендобионты с Зимнего берега Белого моря Архангельской области. Они имели бесскелетное мягкое тело сравнительно крупных размеров — до 1 м.

Реконструкция вендского моря с вендобионтами. Л.М. Толпыгин, 1983

© ПИН РАН

Они жили 555 млн лет назад и были мало похожи на более поздние организмы, так как отличались от них типом симметрии, внутренним строением и характером роста. А росли они изометрически, то есть без изменения пропорций — для простоты понимания это можно сравнить с печатью с увеличением документа на копировальном аппарате.

Беломорское местонахождение уникально, так как местная биота по составу отличается от вендобионтов, которые были найдены в Англии, Китае, Канаде, Австралии и Намибии.

Обрывы Зимнего берега Белого моря — местонахождение вендских ископаемых

© Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН

— Расскажите о работе российских палеонтологов за рубежом. Какие успехи принесли экспедиции в Монголию, на Кубу и во Вьетнам?

— В Монголии наша совместная экспедиция работает уже 50 лет. За это время написаны тысячи статей и сотни книг. Монголия стала одной из самых изученных с палеонтологической точки зрения стран мира, а динозавры являются её известным брендом. Главным открытием последних лет стали новые местонахождения мезозойских млекопитающих.

Мы обычно не задумываемся, что более чем две трети истории нашего собственного класса — класса млекопитающих — прошли в мезозое во времена господства рептилий. А значит, большинство эволюционных приобретений у млекопитающих возникло в то время. Появились подземные, водные, древесные и даже планирующие формы. Поэтому изучение млекопитающих мезозоя очень важно.

Раскопки мезозойских млекопитающих в Монголии

© Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН

Так, недавно мы установили, что древние хищники гобиконодоны имели не одну, а несколько смен коренных зубов. Эта черта не свойственна современным млекопитающим, что генетически запрограммировано. Но гобиконодоны как-то преодолели этот запрет, а это значит, существует возможность «выключать» соответствующий контролирующий ген.

В 2018 году мы организовали совместную экспедицию на Кубу, исследовали асфальтовое местонахождение Лас-Бреас де Сан-Фелипе в провинции Матансас. В этом районе до сих пор на поверхность изливаются битумы. Они становились ловушкой для разных видов животных — от разнообразных грызунов до гигантских ленивцев, крокодилов и гигантских бегающих сов орнимегалониксов.

В 2019 году мы с кубинскими коллегами работали в пещерном местонахождении Эль-Аброн, где собрали тысячи костей мелких млекопитающих, птиц, ящериц. Уже есть интересные результаты — описан первый ископаемый представитель мелких эндемичных птиц рода тоди и первая ископаемая находка местных безногих ящериц.

Во Вьетнаме мы начали работать в этом году, посетили два пещерных местонахождения. Обнаружены многочисленные ископаемые остатки плейстоценовых и современных видов, включая человекообразных и мартышкообразных обезьян, слонов, носорогов, тапиров, свиней, оленей, разных хищников, грызунов и летучих мышей.

Разбор костеносных отложений из пещеры Ланг-Транг

© Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН

Главная задача работ на Кубе и во Вьетнаме — историческая палеоэкология. По ископаемым формам мы делаем выводы об исторической динамике состояния разных групп эндемичных животных в уязвимых тропических экосистемах.

— При вашем институте работает Палеонтологический музей. Какова его история?

— Наш музей был создан в 1937 году как особое научное подразделение института. Первое время он находился на Большой Калужской улице, ныне Ленинский проспект, занимая одно здание с Минералогическим музеем. Музей был очень популярен — в него приходили и пионеры, и красноармейцы, и делегаты съездов.

Ядром коллекции были крупные экспонаты: добытые на рубеже XIX и XX веков палеонтологом Владимиром Амалицким скелеты пермских ящеров, подаренный американским миллионером Эндрю Карнеги слепок динозавра диплодока, скелеты мастодонтов и носорогов из Казахстана, в том числе гигантского индрикотерия, а также мамонт и пещерные медведи.

Северо-Двинская галерея в Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова ПИН РАН: скелет позднепермского скутозавра (Scutosaurus karpinskii).

© ПИН РАН

В конце 1940-х годов палеонтолог, философ и писатель Иван Антонович Ефремов привёз из экспедиции в Монголию скелеты тарбозавра, зауролофа и других динозавров, после чего музею стало тесно в старом доме. Академик Орлов, преемник основателя нашего института академика Борисяка, добился решения Совета министров СССР о постройке нового здания. Так в Москве появился один из крупнейших и богатейших палеонтологических музеев мира.