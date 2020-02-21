Саратовский плиозавр: на территории Поволжья в меловом периоде обитали гигантские ящеры

Российские палеонтологи установили, что обнаруженный несколько лет назад в Саратовской области позвонок принадлежал гигантскому плиозавру. Эта древняя рептилия была крупнейшим из найденных в России представителем своего рода. Особый интерес у учёных вызвал возраст ископаемой находки: 100,5—93,9 млн лет. Ранее считалось, что к этому времени плиозавры сильно измельчали, однако сейчас можно говорить, что эти существа продолжали занимать вершину пищевой пирамиды минимум до начала позднего мелового периода.

Исследователи из Палеонтологического института имени Борисяка РАН выяснили, что на территории современного Поволжья в начале позднего мелового периода обитали крупнейшие пресмыкающиеся — плиозавры. Об этом сообщается в журнале Cretaceous Research.

К такому выводу учёные пришли после изучения обнаруженного в районе посёлка Нижняя Банновка в Саратовской области шейного позвонка ископаемого животного. Его диаметр составляет 19 см.

Как утверждают специалисты, он принадлежал морскому хищнику мелового периода — гигантскому плиозавру подсемейства Brachaucheninae. Эти крупнейшие для своего времени рептилии занимали вершину пищевой пирамиды в водной экосистеме, питались рыбой и другими животными.

Реконструкция плиозавра

© Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН

Ранее шейные позвонки такого крупного размера были известны только у трёх плиозавров: Kronosaurus queenslandicus из Австралии, а также Kronosaurus boyacensis и Sachicasaurus vitae из Колумбии. При этом все они относятся к раннему (нижнему) меловому периоду мезозойской эры (145—100,5 млн лет назад), из-за чего считалось, что в более поздние периоды крупные плиозавры исчезли.

Однако находка российских учёных опровергает подобные представления. По их данным, крупные плиозавры смогли прожить дольше: найденный позвонок относится к позднему (нижнему) меловому периоду (100,5—93,9 млн лет назад). Из чего учёные сделали вывод, что особь, которой он принадлежал, жила позже всех ранее известных гигантских представителей этой группы вымерших рептилий.

«Возможно, их исчезновение как-то связано с вымиранием ихтиозавров в конце сеноманского века, но чтобы сделать однозначные выводы, необходимо больше находок из этого временного интервала», — сообщили RT в пресс-службе Палеонтологического института.