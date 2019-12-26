Мумия грызуна: российские учёные исследовали томографом ископаемого древнего лемминга

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Арсений Скрынников
Российские биологи изучили мёрзлую мумию грызуна из рода Lemmus, чей возраст составляет примерно 41—42 тыс. лет. После проведения компьютерной томографии зубов и молекулярно-генетического исследования фрагмента шкуры животного учёные установили сходство ископаемого грызуна с современным сибирским леммингом. Обнаружение мумифицированных останков древних грызунов в условиях вечной мерзлоты — довольно редкое явление. Ранее палеонтологам удалось найти всего десять тушек представителей этого отряда млекопитающих, и среди них это первый Lemmus.
Мумия грызуна: российские учёные исследовали томографом ископаемого древнего лемминга
  • © Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

Российские биологи из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (Москва), Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск) и Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (Москва) исследовали мумию древнего лемминга и выяснили его генетическое сходство с современным представителем рода Lemmus — сибирским леммингом, или Lemmus sibiricus. Об этом сообщает журнал «Доклады Академии наук».

Мумию животного обнаружила летом 2016 года якутская школьница на берегу реки Тирехтях (среднее течение реки Индигирки) в том же месте, где ранее проводился сбор мамонтового бивня. Родители девочки передали находку учёным. 

  • Рентгенография мёрзлой мумии тирехтяхского лемминга
  • © Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

Радиоуглеродная датировка по шерсти из фрагмента шкуры мумии позволила установить возраст находки — 41 305—41 885 лет. Затем с помощью компьютерной томографии и по строению зубов исследователи установили близость ископаемого грызуна современному сибирскому леммингу.

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Последующее молекулярно-генетическое исследование фрагмента шкуры, проведённое в Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, выявило максимальное сходство тирехтяхского лемминга с Lemmus sibiricus по одному из генов.

Изучение находки впервые показало возможность применения методов ДНК-штрихкодирования (молекулярного определения принадлежности организма к определённому виду по коротким генетическим маркерам ДНК) для палеонтологического исследования ископаемых плейстоценовых животных.

Исследователи отмечают, что обнаружение мумифицированных останков грызунов времени позднего плейстоцена в условиях вечной мерзлоты происходит крайне редко. Прежде палеонтологам удалось найти всего десять тушек представителей этого отряда млекопитающих: четыре мумии берингийских сусликов, пять — американских узкочерепных полёвок и одну — копытного лемминга. 

По мнению учёных, обнаружение тирехтяхского лемминга имеет большое значение для понимания эволюции арктических млекопитающих.

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