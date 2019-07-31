Древний хищник: учёные обнаружили окаменелости плотоядного родственника насекомых, крабов и пауков

Канадские учёные обнаружили окаменелости одного из первых животных — ранее неизвестного ископаемого родственника насекомых, крабов и пауков. Это существо, камброрастер серповидный, проживало на Земле около 500 млн лет назад — в кембрийский период палеозойской эры. На тот момент это был один из крупнейших хищников: его размеры достигали 30 см в длину, он имел массивный панцирь, граблеобразные когти и острые зубы.

Палеонтологи из Королевского музея Онтарио и Торонтского университета обнаружили окаменелости камброрастера — хищного членистоногого родственника насекомых, крабов и пауков, жившего полмиллиарда лет назад. О ранее неизвестном науке ископаемом животном сообщается в журнале Лондонского королевского общества Proceedings of the Royal Society B.

Уникальное место находки, сланцы Бёрджес, расположено в Скалистых горах на территории канадской провинции Британская Колумбия. Оно известно палеонтологам с 1909 года и уже более ста лет приносит множество необычных открытий, так как содержит окаменелости кембрийского периода палеозойской эры, которым около 506 млн лет.

Находки в этой области стали убедительным доказательством «кембрийского взрыва» — внезапного увеличения биоразнообразия на планете, сопровождавшегося появлением скелетной фауны и хищников. Первые находки камброрастера были сделаны ещё в 2012 году, однако ключевые образцы были обнаружены полевой экспедицией прошлым летом.

© Scott Loan / Royal Ontario Museum

«Размеры камброрастеров (до 30 см. — RT) во времена их существования впечатляли сильнее, поскольку большинство животных, живших в кембрийский период, были меньше мизинца. Камброрастер — дальний родственник знаменитого аномалокариса («необычной креветки» — крупного членистоногого ископаемого животного кембрийского периода. — RT), самого опасного морского хищника того времени, однако рацион у них, по-видимому, сильно различался», — заявил руководитель исследования, сотрудник Университета Торонто Джо Мойсюк.

Учёные отмечают, что вымершее животное достигало в длину до 30 см и имело примечательные когти, параллельно расположенные ряды которых напоминают грабли.

«Мы считаем, что камброрастер, вероятно, использовал эти конечности, чтобы просеивать осадок и ловить прячущуюся в нём добычу в «сеть», образованную рядами крючковатых шипов», — добавил доктор Жан-Бернар Карон, руководитель экспедиции, обнаружившей окаменелости.

Целиковый экземпляр Cambroraster falcatus. Сланец, в котором было найдено ископаемое существо, раскололся на две половины

© Jean-Bernard Caron / Royal Ontario Museum

Поскольку расстояние между когтями составляет не больше миллиметра, исследователи предположили, что животное могло питаться очень маленькими организмами. При этом более крупная добыча также могла входить в его рацион — рот камброрастера был снабжён зубами. Наличие ротовой полости такого типа — отличительная черта всего вымершего класса динокарид, к которому относятся членистоногие того периода. Защищал камброрастера экзоскелет — большой щитообразный панцирь, покрывавший его голову.

«Обладающий широким головным панцирем с глубокими впадинами, вмещающими обращённые вверх глаза, камброрастер напоминает современных мечехвостов. Выдающийся случай эволюционной конвергенции у ископаемых членистоногих класса динокарид», — пояснил Мойсюк.

Подобно современным мечехвостам, камброрастеры могли использовать панцирь для вспахивания ила и поднятия осадка, считает Мойсюк.

Также учёные отметили, что им удалось найти огромное количество окаменелых особей, сохранившихся в отличном состоянии.

«Обилие найденных экземпляров животного поражает. За последние несколько лет мы обнаружили сотни образцов, иногда попадалось по нескольку десятков на одном куске породы», — добавил доктор Карон.

Благодаря хорошо сохранившимся окаменелостям исследователи смогли реконструировать найденных существ с беспрецедентной точностью и выявить характеристики, ранее не встречавшиеся у родственных видов.

«Окаменелости класса динокарид сильно разбросаны. Обычно мы находим лишь отдельные их фрагменты и осколки. Обнаружить большое скопление частей или даже целых окаменелостей, сохранившихся в одном и том же месте, — значит совершить настоящий прорыв, ведущий к формированию более точного представления о внешности и жизни этих животных. Для нас это по-настоящему волнующее открытие. Благодаря камброрастеру мы узнали, что плотоядность была значимым фактором того времени, породившим множество удивительных морфологических адаптаций», — сказал доктор Карон.

Особый интерес учёных вызывает тот факт, что очень многие эволюционные особенности «кембрийского взрыва», заложенные природой в то время, можно наблюдать у большинства современных видов.

«Благодаря отнюдь не примитивным динокаридам мы знаем, что ещё в самом начале становления сложных экосистем ранние представители типа членистоногих стремительно распространялись, чтобы освоить широкий спектр экологических ролей», — отметил Мойсюк.

Учёным также удалось обнаружить неподалёку от места раскопок неисследованный участок, на котором они рассчитывают отыскать новые виды существ кембрийского периода.