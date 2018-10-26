Крылатые рептилии: существовал ли общий предок у динозавров и современных птиц
Учёные из Швеции, Великобритании и Китая определили, что ископаемые останки археоптерикса, найденные на юге Германии более 20 лет назад, принадлежат неизвестному ранее виду этих древних ящеров — Archaeopteryx albersdoerferi, который является недостающей переходной формой между рептилиями и пернатыми. К такому выводу специалисты пришли после проведения рентгеновской микротомографии скелета A. albersdoerferi.
По словам исследователей, A. albersdoerferi оказался на 400 тыс. лет младше своих сородичей, обитавших на Земле в конце юрского периода около 150 млн лет назад. Кроме того, он был лучше приспособлен к полёту — усиленно работая крыльями, мог преодолевать по воздуху небольшие расстояния.
Среди «птичьих» особенностей A. albersdoerferi палеонтологи выделили оперение крыльев, воздушные полости в костях, облегчающие их массу, небольшой киль на грудной клетке — выступ, к которому прикрепляются летательные мышцы. Все кости черепной коробки A. albersdoerferi срослись до полного исчезновения швов, что характерно для современных пернатых. От динозавров новому виду археоптерикса достались зубы и конечности с тремя полноценно развитыми когтистыми пальцами.
На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что A. albersdoerferi является «недостающим звеном» в эволюции от рептилий к птицам.
«Наш анализ показал, что A. albersdoerferi имеет больше общих черт с современными птицами, чем со своими предшественниками — динозаврами», — сообщил автор исследования Пер Альберг из Уппсальского университета.
Впервые учёные обнаружили останки археоптерикса в 1861 году. С тех пор палеонтологам удалось найти 12 скелетов крылатых рептилий. В 1990-х годах на юге Германии палеонтологи обнаружили останки археоптерикса, определить принадлежность которых удалось только сейчас.
По мнению российских экспертов, некоторые особенности строения A. albersdoerferi действительно сближают представителей этого вида с птицами. Однако 400 тыс. лет, которые разделяют А. albersdoerferi и других археоптериксов, являются довольно небольшим временным отрезком для эволюции.
«Зарубежные исследователи выяснили, что определённые признаки у A. albersdoerferi оказались чуть более «птичьими», чем у их предшественников. Но, помимо археоптериксов, существует целый ряд других крылатых рептилий мелового юрского периода, которые также являются переходной формой между динозаврами и современными птицами. Это эволюционное дерево пернатых динозавров со множеством ветвей, одна из которых дала начало современным пернатым, и выделить какой-либо один конкретный вид очень сложно», — сообщил в беседе с RT доктор биологических наук, палеонтолог Александр Марков.
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