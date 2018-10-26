Крылатые рептилии: существовал ли общий предок у динозавров и современных птиц

Международная группа учёных выяснила, что ископаемые останки археоптерикса (крылатой рептилии юрского периода), найденные на юге Германии более 20 лет назад, принадлежат неизвестному ранее виду этих древних ящеров. Archaeopteryx albersdoerferi на 400 тысяч лет младше своих сородичей, лучше приспособлен к полёту и имеет больше общих черт с современными птицами, чем с динозаврами. Авторы исследования пришли к выводу, что именно его можно считать недостающей переходной формой между рептилиями и пернатыми.

Учёные из Швеции, Великобритании и Китая определили, что ископаемые останки археоптерикса, найденные на юге Германии более 20 лет назад, принадлежат неизвестному ранее виду этих древних ящеров — Archaeopteryx albersdoerferi, который является недостающей переходной формой между рептилиями и пернатыми. К такому выводу специалисты пришли после проведения рентгеновской микротомографии скелета A. albersdoerferi.

По словам исследователей, A. albersdoerferi оказался на 400 тыс. лет младше своих сородичей, обитавших на Земле в конце юрского периода около 150 млн лет назад. Кроме того, он был лучше приспособлен к полёту — усиленно работая крыльями, мог преодолевать по воздуху небольшие расстояния.

Среди «птичьих» особенностей A. albersdoerferi палеонтологи выделили оперение крыльев, воздушные полости в костях, облегчающие их массу, небольшой киль на грудной клетке — выступ, к которому прикрепляются летательные мышцы. Все кости черепной коробки A. albersdoerferi срослись до полного исчезновения швов, что характерно для современных пернатых. От динозавров новому виду археоптерикса достались зубы и конечности с тремя полноценно развитыми когтистыми пальцами.

На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что A. albersdoerferi является «недостающим звеном» в эволюции от рептилий к птицам.

«Наш анализ показал, что A. albersdoerferi имеет больше общих черт с современными птицами, чем со своими предшественниками — динозаврами», — сообщил автор исследования Пер Альберг из Уппсальского университета.

Впервые учёные обнаружили останки археоптерикса в 1861 году. С тех пор палеонтологам удалось найти 12 скелетов крылатых рептилий. В 1990-х годах на юге Германии палеонтологи обнаружили останки археоптерикса, определить принадлежность которых удалось только сейчас.

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По мнению российских экспертов, некоторые особенности строения A. albersdoerferi действительно сближают представителей этого вида с птицами. Однако 400 тыс. лет, которые разделяют А. albersdoerferi и других археоптериксов, являются довольно небольшим временным отрезком для эволюции.

«Зарубежные исследователи выяснили, что определённые признаки у A. albersdoerferi оказались чуть более «птичьими», чем у их предшественников. Но, помимо археоптериксов, существует целый ряд других крылатых рептилий мелового юрского периода, которые также являются переходной формой между динозаврами и современными птицами. Это эволюционное дерево пернатых динозавров со множеством ветвей, одна из которых дала начало современным пернатым, и выделить какой-либо один конкретный вид очень сложно», — сообщил в беседе с RT доктор биологических наук, палеонтолог Александр Марков.