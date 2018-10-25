Дыхание мезозоя: учёные нашли сходство между современными птицами и динозаврами

У многих динозавров эпохи мезозоя была почти такая же дыхательная система, как у птиц. К таким выводам пришли британские и американские исследователи, составив 3D-модели грудной клетки и лёгких древних ящеров и современных пернатых. Оказалось, что основные элементы дыхательной системы птиц, позволяющие им эффективно извлекать кислород из воздуха, появились ещё у гигантских хищников. Благодаря этому некоторые динозавры могли развивать скорость свыше 60 км/ч.

Палеобиологи из Манчестерского университета (Великобритания) и Университета штата Луизиана (США) составили 3D-модели грудной клетки и лёгких динозавров эпохи мезозоя и современных птиц.

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Оказалось, что многие элементы дыхательной системы пернатых появились ещё у древних ящеров. На такую особенность учёным указало сходство строения их рёберно-позвоночных суставов и грудной клетки, образовывавших прочный «каркас», который «поддерживал» лёгкие. Сами лёгкие были жёсткими, а значит, не расширялись во время вдоха и не сжимались во время выдоха, как у млекопитающих. Воздух проходил через них «насквозь», при этом около 75% кислорода оказывалось в специальных воздушных мешках, схожих с теми, что есть у пернатых.

Лёгкие гигантских хищников буквально омывались кислородом, благодаря чему животные могли развивать большую скорость в погоне за добычей. Так, велоцираптор способен был разгоняться до 64 км/ч.

«Мы пришли к выводу, что у динозавров была такая же эффективная дыхательная система, как и у птиц. Это позволяет объяснить, почему динозавры доминировали и процветали в эпоху мезозоя, когда содержание кислорода в атмосфере составляло всего 10—15% по сравнению с сегодняшними 20%», — сообщил автор исследования Роберт Броклхарст.

Последние палеонтологические открытия свидетельствуют о других схожих особенностях динозавров и птиц, например хвосте, покрытом перьями.